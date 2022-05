HBO Max pokaże głośny dokument CNN o Nawalnym. Wiemy, kiedy premiera

W dokumencie „Nawalny” reżyser Daniel Roher przygląda się życiu i działalności przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, który po latach prowadzenia kampanii przeciwko korupcji przysporzył sobie potężnych wrogów – w tym prezydenta Władimira Putina.

Zamach na życie Nawalnego

W sierpniu 2020 roku, w szokująco zuchwałej próbie zamachu na jego życie, Nawalny został potajemnie otruty bojowym środkiem chemicznym atakującym układ nerwowy. Został hospitalizowany w Omsku na Syberii, ale już dwa dni potem, na prośbę rodziny, został przewieziony do Niemiec, gdzie uzyskał pomoc medyczną. Tam, powracający do zdrowia Nawalny, rozpoczął ścisłą współpracę z międzynarodowym kolektywem dziennikarzy śledczych Bellingcat oraz CNN, i razem podjęli się dokładnego zbadania szczegółów zamachu, ostatecznie łącząc truciznę z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa. Kreml wszystkiemu zaprzeczył. Film stanowi zapis odważnych działań Nawalnego przeciwko rządowi, który próbował go uciszyć na zawsze i nieustającą walkę o demokrację.

Obraz wyreżyserował Daniel Roher. Obowiązki producentów pełnią Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller oraz Shane Boris. Producentami wykonawczymi filmu są Amy Entelis, Courtney Sexton, Maria Pevchikh.

Kiedy premiera dokumentu „Nawalny” na HBO Max?

Film dokumentalny „Nawalny” jest koprodukcja CNN Films i HBO Max. Obraz prezentowany był na wielu festiwalach filmowych, zdobywając szereg wyróżnień, w tym Nagrodę Publiczności na tegorocznym festiwalu w Sundance, na którym odbyła się jego światowa premiera. W Polsce prezentowany jest właśnie na Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity.

Premiera filmu „Nawalny” w HBO Max odbędzie się 26 maja.

