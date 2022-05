Film, który kręcono w bardzo trudnych warunkach. „Złoto” od dziś w kinach

„Złoto” opowiada o dwóch mężczyznach, którzy podróżując przez pustynię natrafiają na największą bryłę złota, jaka dotychczas została odkryta. Postanawiają, że zabezpieczą złoto i je wydobędą. Ich plan wymaga, aby jeden z mężczyzn pojechał po sprzęt, a drugi został, aby bronić odkrycia… za wszelką cenę.

– Złoto to thriller najwyższej próby. To film o przetrwaniu. To dramat. To niemal western. To film przygodowy. Jednak przede wszystkim to ostrzeżenie dla nas, aby nie wierzyć ślepo w to, że bogactwo sprawi, że zmienimy sposób, w jaki postrzegamy siebie – mówi reżyser filmu Anthony Hayes.

W filmie „Złoto” zagrali między innymi Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter, Akuol Ngot, Thiik Biar czy Andreas Sobik.

Burze piaskowe i temperatury sięgające 50 st. C

Zdjęcia do filmu kręcono w regionie Nilpena i okolicach. Podczas okresu zdjęciowego Hayes i jego ekipa mierzyli się z trudnymi warunkami pogodowymi. Temperatury sięgały 50 stopni Celsjusza, a zdjęcia były zakłócane przez burze piaskowe.

– To wymagało od ekipy bardzo dużo wysiłku, szczególnie od techników, którzy musieli przenosić i chować sprzęt na środku pustyni – to absolutni mistrzowie – podkreśla Hayes. – Ekipy z Australii Południowej mają takie podejście, że wszystko jest możliwe. Napotykaliśmy na burze piaskowe, z których jedna pojawia się w filmie. To było prawdziwe wyzwanie i chyba najcięższy okres zdjęciowy w mojej 35-letniej karierze, ale było niesamowicie – przekazał.

Film „Złoto” w reżyserii Anthony'ego Hayesa na ekranach polskich kin już od dziś, piątku 20 maja.

