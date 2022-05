Te tytuły będą na HBO Max tylko do końca maja. Pospiesz się z oglądaniem!

„Shrek”

Niezwykły duet składający się z nieokrzesanego ogra i gadatliwego osła rusza na ratunek księżniczce pilnowanej przez ziejącego ogniem smoka.



„Whiskey Tango Foxtrot”

Dziennikarka chce odmienić swoje życie i karierę, więc wyrusza z armią do strefy wojny na Bliskim Wschodzie, gdzie na nowo odkrywa swój talent reporterski.



„Resident Evil”

W należącym do korporacji Umbrella laboratorium trwają prace nad genetycznie zmodyfikowanym wirusem T. Kiedy wirus zostaje wykradziony, a laboratorium skażone, nadzorująca ochroną Ula sztuczna inteligencja, tzw. Czerwona Królowa, szczelnie zamyka całą podziemną placówkę zabijając wszystkich, którzy pozostali w środku.



„Pani Bovary”



Osadzona w Normandii klasyczna opowieść o Emmie Bovary – pięknej kobiecie, która pod wpływem impulsu porzuca farmę ojca i poślubia małomiasteczkowego doktora, Charlesa Bovary. Życie w pełnym powabu świecie wyższych sfer szybko zaczyna się jej nudzić.



„Obyś następnym razem umarła”



Fanka anime, 16-letnia Eszter, podobnie jak jej koleżanki jest zakochana w nauczycielu angielskiego. Kiedy ten oznajmia, że opuszcza szkołę i wyprowadza się do Londynu, dziewczyna ostatecznie postanawia zwrócić na siebie jego uwagę. Wspólnie z koleżankami organizuje dla niego pożegnalną zabawę w swoim domu.



„Totalna zmiana”



Czterdziestoletnia Giulia (Valentina Lodovini) codziennie zmaga się ze stresującą rutyną życia w dużym mieście. Musi stawiać czoła niekompetentnemu szefowi, spłukanemu partnerowi oraz najlepszej przyjaciółce, która marzy o nierealnej miłości.



„Rodzina Addamsów”



Opowieść o pewnej ekscentrycznej rodzinie, mieszkającej w domu na odludziu. Głową rodziny jest Gomez Addams (Raul Julia) - z uwodzicielskim wąsikiem i w stroju a la Rudolf Valentino. Do szaleństwa kocha żonę, Morticię (Anjelica Huston), która nie rozstaje się z czarną suknią.



„Niepowstrzymany”



Składający się trzydziestu dziewięciu wagonów pociąg 777 jest już rozpędzonym pociskiem o ogromnej sile rażenia. Wychodzi na jaw, że przewożone są w nim toksyczne chemikalia. Wykolejenie pociągu skończyć się może ekologiczną katastrofą. Frank i Will muszą odłożyć na bok wzajemne animozje i rozpocząć walkę z czasem.



„Ostatni zapis”



Na opuszczonym strychu REC, dyktafonowy robot, rozpaczliwie próbuje znaleźć sposób, aby nawiązać kontakt z ptaszkiem, który przysiada na jego oknie.



„Clifton Hill”



Po śmierci matki Abby (Tuppence Middleton) postanawia wrócić do swojego rodzinnego miasta Niagara Falls, aby uratować podupadający rodzinny motel. Po przybyciu na miejsce kobietę zaczynają dręczyć niejasne wspomnienia z dzieciństwa dotyczące porwania, którego - jak sądzi - była świadkiem.



„Crimson Peak. Wzgórze krwi”



Po rodzinnej tragedii młoda pisarka (Mia Wasikowska) trafia do mrocznego domu, którego ściany pamiętają duchy przeszłości, a jej nowy mąż - sir Thomas Sharpe (Tom Hiddleston) nie jest tym, za kogo się podawał. Rzecz dzieje się w mrokach XIX wieku, w zimnym, górzystym hrabstwie Kumbria.



„Lorax”



Dwunastoletni Ted zrobiłby wszystko, aby odnaleźć prawdziwe drzewo Truffula, czym zaimponowałby dziewczynie swoich marzeń. Młodzieniec wyrusza więc w podróż, która odkrywa przed nim niezwykłą historię Loraxa, stworzenia raczej zgryźliwego, ale jednocześnie uroczego obrońcy drzew, który przemawia w ich imieniu.



„Shrek 2”



Shrek i Fiona zostają zaproszeni przez rodziców Fiony, króla Harolda i królową Lilian, do Zasiedmiogórogrodu. Pragną oni poznać jej „księcia z bajki”. Shrek zgadza się, chociaż bardzo niechętnie.



„Przypływ”

Laura spędza kilka dni w swoim domku na plaży, aby nadzorować prace budowlane. Pewnego popołudnia udaje jej się uwieść Weismana, szefa ekipy remontowej. Po tym zdarzeniu dwaj pozostali robotnicy zaczynają coraz bardziej naruszać jej prywatność. Napięcia narasta, a pracownicy stają się coraz bardziej natarczywi.



„Druga poprawka”



Agent tajnych służb Vic Davis (Ryan Phillippe) jest w drodze, aby odebrać swojego syna Shawna (Jack Griffo) z kampusu uniwersyteckiego, kiedy nagle znajduje się w samym centrum operacji terrorystycznej. Córka sędziego Sądu Najwyższego i zarazem przyjaciółka jego syna staje się celem.



„Martwe zło”



Mia (Jane Levy) ma poważne problemy z uzależnieniem od narkotyków. Jej brat i trójka przyjaciół, chcąc jej pomóc w zerwaniu z nałogiem, zabierają ją na weekend do znajdującego się w leśnej głuszy opuszczonego domku. Młodzi ludzie odnajdują tam tajemniczą księgę, po odczytaniu której przyzwany zostaje demon.









„The Raid 2: Infiltracja”



Po nalocie na kartel narkotykowy Rama (Iko Uwais) ma nadzieję na powrót do spokojnego i bezpiecznego życia. Rodzinną sielankę przerywa nowe zadanie - zostaje oddelegowany, by pod przykrywką, wykryć korupcję w policji.









„Anonimus”



"Anonimus" przedstawia jedyną możliwą odpowiedź, skupiając się na okresie, kiedy tajemnicze polityczne intrygi, zakazane romanse na królewskim dworze i knowania chciwych i rządnych władzy arystokratów wychodzą na jaw w najbardziej niezwykłym miejscu: na londyńskiej scenie.









„Dobry rok”



Brytyjski biznesmen dziedziczy prowansalską winnicę wuja i na nowo odkrywa czar miejsca, w którym jako dziecko spędził dużo czasu.



„Hud, syn farmera”



Hud Bannon jest synem powszechnie szanowanego ranczera. Poirytowany bezkompromisową uczciwością ojca postanawia działać przeciwko niemu.



„Wielkie uwodzenie”



Małe rybackie miasteczko musi pozyskać lokalnego doktora, by zapewnić sobie lukratywny kontrakt. Gdy na okres próbny przybywa kandydat z wielkiego miasta, doktor Paul Lewis (Taylor Kitsch) miejscowi mobilizują wszystkie siły, by go oczarować i skłonić do pozostania.









„Sztuka kradzieży”





Crunch zbiera stary zespół i opracowuje plan kradzieży bezcennego starodruku. Jednak udany skok prowadzi do kolejnego, daleko bardziej ryzykownego planu autorstwa Nicky'ego. To z czego bracia nie zdają sobie sprawy to fakt, że każdy chce osiągnąć inny cel, a plan idzie nie po ich myśli.









„Player One”



Steven Spielberg prezentuje wizję świata pogrążonego w chaosie w roku 2045. Ludzie znajdują ukojenie wyłącznie w OASIS, wirtualnym uniwersum stworzonym przez genialnego Jamesa Hallidaya. Przed śmiercią twórca postanawia przekazać fortunę temu, kto jako pierwszy odkryje w OASIS cyfrowe "easter egg".



„Everest”



Film opowiada historię grupy ośmiorga himalaistów, którzy pod przewodnictwem Roba Halla (Jason Clarke) próbują zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami niedostępnego szczytu. Walka ze śmiertelnym zimnem, nawałnicami śnieżnymi, walka o tlen i przetrwanie.



„Lara”



Lara (Corinna Harfouch) właśnie obchodzi swoje 60. urodziny i ma kilka powodów do świętowania. Tego wieczoru jej syn Viktor (Tom Schilling) ma zagrać najważniejszy koncert fortepianowy w swojej karierze. Od tygodni chłopak zdaje się być jednak nieosiągalny i nic nie wskazuje na to, że matka będzie mile widziana podczas jego występu. Nie oglądając się na nic, kobieta wykupuje wszystkie bilety, które jeszcze zostały i zaczyna rozdawać je każdemu, kogo spotka. Okazuje się, że im bardziej Lara stara się, aby wieczór był udany, tym więcej rzeczy wymyka się jej spod kontroli…



„Lajko - Cygan w kosmosie”



Czarna komedia, która dowodzi, że pierwszą żywą istotą w kosmosie wcale nie była suczka Łajka, ale Lajko — Węgier na co dzień zajmujący się opryskiwaniem roślin. Jest rok 1957, Związek Radziecki decyduje przyznać Węgrom zaszczyt wystrzelenia na orbitę okołoziemską pierwszego człowieka.



„Resident Evil 2: Apokalipsa”



W centrum Raccoon City niewielka grupa ludzi walczy o przetrwanie. Wśród nich znajduje się Alice (Milla Jovovich). Przedzierając się przez hordy żywych trupów bohaterowie usiłują uciec z miasta. Ich jedyną nadzieją jest dr Charles Ashford (Jared Harris).



„Na skraju jutra”

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której rasa obcych, zwanych Mimikami (Mimics), przypuściła na Ziemię bezlitosny atak i rozpanoszyła niczym pszczeli rój, obracając w ruinę całe miasta i zostawiając za sobą miliony ludzkich ofiar.



„Włoskie wakacje”



Robert jest artystą z Londynu, który wraca do Włoch ze swoim synem Jackiem, aby szybko sprzedać dom, który odziedziczyli po zmarłej żonie i matce. Jednak żaden z nich nie spodziewa się, że zastanie niegdyś piękną willę w takiej ruinie. Remont zupełnie im nie idzie, więc ojciec i syn wkrótce zaczynają się kłócić.



„Kres długiego dnia”



John (David Hemmings), Tom (Tom Bell) i Cliff (Tony Beckley) to trójka brytyjskich spadochroniarzy, którzy czekają na swojego sierżanta za linią wroga. W ich ręce wpada niemiecki oficer – Helmut (Alan Dobie). Aby uniknąć śmierci, mężczyzna przekonuje Anglików, że pomoże im odszukać dowódcę.



„Nasze matki”



Ernesto (Armando Espitia) jest młodym antropologiem pracującym dla Forensic Foundation, a jego zadaniem jest identyfikacja ciał osób zaginionych w trakcie wojny domowej. Pewnego dnia dochodzi do wniosku, że znalazł trop, który może doprowadzić go do zaginionego ojca i wbrew woli matki robi wszystko, aby odkryć prawdę.Czytaj też:

