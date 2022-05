Na ten film czekaliśmy lata. Wszystko, co wiemy o „Avatar: Istota wody”

Powstanie drugiej części „Avatara” James Cameron zapowiedział jeszcze przed premierą pierwszej w 2006 roku. Poinformował wtedy, że jeżeli bazowa produkcja odniesie sukces, ma w planach dwuczęściową kontynuację. „Avatar” był przez lata najbardziej dochodowym filmem kiedykolwiek stworzonym, aż do czasu gdy obalił go „Avengers: Koniec gry” w 2019 roku. W związku z niebywałym sukcesem produkcji, Cameron oczywiście potwierdził, że stworzy jej kontynuację. W sumie prawie cztery lata reżyser wspólnie z Joshem Friedmanem, Amandą Silver i Shaneem Salerno, pracowali nad scenariuszami do dwóch kontynuacji „Avatara” (proces ten ukończyli w 2017 roku). Rozpoczęła się produkcja „Avatara: Istoty wody” i trzeciej - nienazwanej jeszcze części. W 2020 roku Cameron ogłosił, że zdjęcia do „Avatara 2” zostały ukończone, a do „Avatara 3” w 95 proc.

Kto powróci do swoich ról?

W kontynuacji „Avatara” do swoich pierwotnych ról powracają Sam Worhington jako Jake Sully, ludzki żołnierz, którzy stał się Na'vi oraz Zoe Saldana jako Neytiri. Do tego na ekranie zobaczymy Sigourney Weaver, która jednak wcieli się naturalnie w inną postać, niż w pierwotnej produkcji, ponieważ bohaterka grana przez nią zginęła w „Avatarze”. Pojawia się też wiele nowych twarzy – Edie Falco, Michelle Yeoh, Kate Winslet czy inni aktorzy, którzy wcielają się w młode pokolenie Na'vi.

„Avatar: Istota wody”. O czym będzie?

Wytwórnia Walt Disney przy okazji udostępnienia oficjalnych fotek z filmu oraz jego pierwszego zwiastuna, udostępnił krótki opis fabuły. „Historia rozgrywa się ponad dekadę po wydarzeniach z pierwszego filmu. Jest to opowieść o rodzinie Sully (Jake, Neytiri i ich dzieci); o problemach, które ich trapią, o rzeczach, które robią, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, o bitwach, które toczą, by przetrwać, i tragediach, które muszą przeżyć” – czytamy.

„Avatar 2” – kiedy premiera?

Sequel filmu „Avatar” pojawić się ma w kinach na całym świecie 16 grudnia 2022 roku.



