Multum nowości od Netflix w tym tygodniu. Co obejrzymy?

W tym tygodniu na Netfliksa wraca uwielbiany serial „Pracujące mamy” z szóstą już odsłoną. Ponadto obejrzymy najnowszy film z Rebel Wilson „Powrót do liceum”. Od środy subskrybenci będą mieli dla siebie „Krime story, love story” – nową polską produkcję. Pod koniec tygodnia na widzów czekać będzie z kolei wiele nowych zagranicznych propozycji. Zobaczcie rozpiskę.

„Pracujące mamy”, sezon 6. – wtorek



Od zlecania dziadkom opieki nad dziećmi po radzenie sobie z poporodową depresją — cztery przyjaciółki doświadczają uroków życia w roli świeżo upieczonych matek.



„Powrót do liceum” – piątek



W efekcie nieudanego wyczynu cheerleaderek zapadła w dwudziestoletnią śpiączkę. Teraz ma 37 lat, obudziła się i chce spełnić swoje marzenie z liceum: zostać królową balu.



„42 dni w mroku” – środa



To oparty na prawdziwych wydarzeniach i osadzony w konwencji thrillera chilijski serial dystrybucji Netflixa. Główną bohaterką serialu jest Cecilia, której życie wywraca się do góry nogami wraz z zaginięciem jej siostry, Veróniki. Zniknięcie siostry i bałagan pozostawiony w jej domu sugeruje porwanie.



„Rodzina idealna” – środa



Początkowo Lucía jest zniesmaczona ekstrawagancką rodziną dziewczyny swojego syna, ale nie wie jeszcze, jaki wielki wpływ będą oni mieli na jej dotąd poukładane życie.



„Piękna i zemsta” – czwartek



Tajemnicza, żądna zemsty za swoją tragiczną przeszłość kobieta wchodzi do potężnej, skrywającej mroczne sekrety rodziny właścicieli światowego koncernu kosmetycznego.



„Krime story, love story” – środa



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia opisywana jest jak współczesna ekranizacja „Romea i Julii”. Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy.



„Prawnik z Lincolna”, sezon 1. – piątek



Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna.



„Imperium przepychu”, sezon 2. - piątek



Bajecznie bogaci Azjaci i Amerykanie azjatyckiego pochodzenia imprezują w Los Angeles, pławią się w luksusie i... przeżywają trudne chwile.



„Zoom. Akademia superbohaterów” – niedziela



Po utracie niezwykłych mocy kapitan Zoom zostaje nauczycielem w szkole dla superbohaterów.



„Bittersweet days” – sobota



Cztery siostry zmagają się z dramatami i sekretami rodzinnymi w trzech różnych okresach, ale zawsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia.



„Curse of the witching tree” – sobota



Gdy rodzina wprowadza się do ustronnego wiejskiego domu, szereg dziwnych wydarzeń zmusza jej członków do zmierzenia się ze straszliwą historią posiadłości.



„All my loving” – sobota



Różne temperamenty bohaterów sprawiają, że każdy przeżywa kryzys na swój sposób: Stefan (Lars Eidinger) będzie musiał z przyczyn zdrowotnych zmienić zawód, który przynosił mu prestiż i pożądliwe spojrzenia kobiet; Julia (Nele Mueller-Stöfen) wypiera cierpienie i szuka ukojenia w relacji z czworonogami; Tobias (Hans Löw) próbuje z kolei odnaleźć się w chaotycznej codzienności, będąc jednocześnie dobrym ojcem, mężem i synem.



„Blame game” – sobota



Brak recyklingu, bezprawie i bezwzględne firmy z branży odpadów elektronicznych doprowadziły do powstania w hanie wysypiska toksycznych śmieci.



„Antonio Lamela” – sobota



Hiszpański architekt Antonio Lamela opowiada o swojej imponującej karierze w wywiadzie ze swoim rówieśnikiem, Luisem Fernándezem-Galiano.



„Beer is cheaper than therapy” – sobota



Nakręcony w bazie Fort Hood film dokumentalny prezentujący tragiczne dla amerykańskich żołnierzy i weteranów konsekwencje walki na pierwszej linii frontu.



„Bad Hombres” – sobota



Ba początku prezydentury Trumpa reżyser filmów dokumentalnych podąża najruchliwszą trasą migracji na Ziemi: od Gwatemali do USA.



„Zamachowiec” – niedziela



James Dial, bezwzględny zamachowiec i płatny zabójca będący obecnie na wcześniejszej emeryturze otrzymuje od dawnych szefów ostatnie zadanie. By wynagrodzić im fiasko poprzedniej misji, ma zlikwidować bossa organizacji terrorystycznej.



„Nasz ojciec” – środa



Pewna kobieta dzięki testowi DNA dowiaduje się, że ma liczne rodzeństwo i ujawnia spisek, w który zamieszany jest lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.



„Cirkus Rwanda” – sobota



Rosťa Novák, lider słynnej praskiej grupy Cirk La Putyka, tworzącej na granicy cyrku i teatru, postanowił przygotować przedstawienie z udziałem akrobatów z Rwandy. Jedzie do Afryki i spotyka się z Eliseé, który jako dziecko przeżył ludobójstwo w Rwandzie, a teraz szkoli grupę akrobatów złożoną z osieroconych dzieci.



„Neumatt” – piątek



Kiedy konsultant biznesowy Michi Wyss dziedziczy po ojcu problematyczne gospodarstwo, musi zmierzyć się ze swoją wiejską przeszłością oraz przyszłością swojej rodziny.



„Maverix”, sezon 1. – piątek



Młodzi motocrossowcy próbują pokonać swoich rywali, wykrzesać z siebie to, co najlepsze i zdobyć wszystkie tytuły w tym niezwykle dynamicznym serialu.



„Ana De Dia” – sobota



Młoda kobieta dowiaduje się, że ma sobowtórkę, która przejęła jej życie. Staje przed dylematem: walczyć o odzyskanie tożsamości czy zacząć nową, anonimową egzystencję.



„Bellezonismo” – sobota



Dwaj kierowcy gubią się podczas rajdu i spotykają ekscentrycznego mężczyznę z obsesją na punkcie urody i zgrabnej sylwetki.



„Bractwo”, sezon 2. – środa„”



Grupa uczniów Runcie High School postanawia stworzyć elitarny klub, spędzając czas na licznych zabawach. Kłopoty zaczynają się, gdy wszyscy członkowie bractwa z egzaminu dostają najwyższą ocenę. Nauczyciel Spencer Runcie podejrzewając uczniów o ściąganie postanawia dojść do prawdy.



„El Tiempo de los Monstruos” – sobota



Reżyser gromadzi przy łożu śmierci współtwórców swoich jeszcze niewyemitowanych filmów i powierza im organizację pośmiertnej premiery kolejnego dzieła.



„Vier auf Vier Radern” – sobota



Ten dokument to historia czteroosobowewj rodziny, która podczas samochodowej podróży po Ameryce Południowej przeżywa różne przygody i stawia czoa kolejnym wyzwaniom.



„Życie i filmy Ersana Kuneriego” – piątek



Gwiazdor filmów erotycznych postanawia wycofać się z branży i zacząć produkować filmy innych gatunków, od science fiction po osadzone w średniowieczu kino akcji.



„Meester Spion” – sobota



Uciekając przed prześladującymi go dzieciakami, 10-letni Tim budzi kriogenicznie zamrożonego szpiega z lat 70. i pomaga mu rozwiązać niedokończone sprawy.

