„Miś” miał swoją premierę 41 lat temu. Czego nie wiecie o filmie?

„Miś” to polska komedia z w reżyserii Stanisława Barei, do której scenariusz napisał wraz ze Stanisławem Tymem. Produkcja jest pierwszą częścią trylogii o bohaterze Ryszardzie Ochódzkim. Mężczyzna jest prezesem klubu sportowego Tęcza i słynie z wykorzystywania na własną korzyść nieprawidłowości systemowych. Druga część to „Rozmowy kontrolowane”, a trzecia „Ryś”. Produkcja powstała w 1980 roku, zaraz po wydarzeniach sierpniowych, które wpłynęły na przemiany społeczno-polityczne. Chwilowe rozprężenie stosunków władzy komunistycznej z filmowcami sprawiło, że film przeszedł kolaudację bez poważniejszych problemów. Stał się kultowym obrazem codzienności PRL-u.