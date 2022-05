Dobre filmy na HBO Max. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Batman”



Batman i James Gordon stawiają czoła nieobliczalnemu Człowiekowi-Zagadce w skorumpowanym Gotham City.



„Amonite”



Zbieraczka skamielin Mary i kobieta wysłana na rekonwalescencję nad morze rozwijają namiętną znajomość, która zmieni ich życie na zawsze.



„Opowieść”



Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.



„Temple Grandin”



Biograficzna opowieść o Temple Grandin, kobiecie dotkniętej autyzmem, która pomimo choroby została ekspertem w dziedzinie hodowli bydła.



„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Ojciec”



Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.



„Wszyscy święci New Jersey”



Tony Soprano zaczyna swoje gangsterskie życie w Newark.



„King Richard. Zwycięska rodzina”



Losy Venus i Sereny Williams, które dzięki ojcu stały się najlepszymi tenisistkami w historii tego sportu.



„Małe rzeczy”



Dwóch policjantów ściga seryjnego mordercę.



„Remiscencja”



Nick Bannister, samotny weteran mieszkający w Miami, oferuje klientom możliwość ponownego przeżycia każdego wspomnienia, jakiego zapragną. Jego życie zmienia się, gdy poznaje Mae.



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.



„Wyspa kłamstw”



Młody dziennikarz podczas dostarczania wiadomości o zatonięciu statku u wybrzeży małej wyspy niedaleko Buenos Aires zauważa, że tego feralnego dnia wydarzyło się zbyt wiele zbiegów okoliczności.



„Diuna”



Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.



„Narodziny gwiazdy”



Płomienny romans między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką zmienia ich życie na zawsze.



„Kimi”



Cierpiąca na agorafobię kobieta odkrywa nagranie brutalnego przestępstwa i próbuje zgłosić to swoim przełożonym. Zdaje sobie sprawę, że aby zbadać sprawę być może będzie musiała opuścić swoje mieszkanie.Czytaj też:

