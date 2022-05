Nie będzie na Netflix serialu od Meghan Markle i księcia Harry'ego. Co się stało?

Co wiemy o serii „Pearl”? Meghan Markle miała być jej producentem wykonawczym wraz z Davidem Furnishem, filmowcem i prywatnie mężem sir Eltona Johna. Start pracy nad produkcją ogłoszono zeszłego lata. „Pearl” był jednym z dwóch projektów, tworzonych przez Archewell Productions w ramach wielomilionowego kontraktu z Netfliksem. Drugim jest seria „Heart of Invictus” – która pokaże, jak za kulisami wyglądają igrzyska, impreza stworzona przez księcia Henryka, skierowana do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami. Dyscypliny sportowe obejmują koszykówkę na wózkach, siatkówkę na siedząca oraz egometr wioślarski. Po raz pierwszy zawody odbyły się w 2014 roku.

Netflix traci subskrybentów

„Pearl” opowiadać miał o 12-letniej dziewczynce, która inspiruje się najbardziej wpływowymi kobietami z historii. Wszystko wskazuje na to, że Netflix postanowił zrezygnować z kilku serii po tym, jak stracił 200 tys. użytkowników w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku, co jest dalekie od przewidywań firmy, która zakładała, że zyska około 2,5 mln subskrybentów.

Książę i księżna podpisali wielomilionową umowę z Netflix w 2020 roku. Ogłoszono, że będą produkować filmy i seriale na platformę streamingową, w tym seriale scenariuszowe, seriale dokumentalne, filmy dokumentalne, filmy fabularne i programy dla dzieci.

Po spadku liczby subskrybentów wartość akcji Netflix spadła o połowę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ponieważ inwestorzy coraz bardziej niepokoją się zmianami.

