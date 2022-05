„365 dni: Ten dzień” króluje na Netflix w 75 krajach. Film ma 0 proc. na Rotten Tomatoes

„365 dni: Ten dzień” to kontynuacja filmu „365 dni”, na podstawie drugiej powieści Blanki Lipińskiej. Jego oficjalna premiera odbyła się 27 kwietnia na Netflix i obraz szybko stał się najpopularniejszym. Juz kolejnego dnia był najchętniej oglądaną produkcją w 75 z 90 krajów, w których monitorowane są rankingi TOP10 Netfliksa. W grupie tej są między innymi Polska, Wielka Brytania, Australia, Brazylia, Argentyna. „365 dni: Ten dzień” było też najpopularniejsze w Turcji, Tajwanie, Urugwaju czy Tajlandii.

„365 dni: Ten dzień” – zagraniczne recenzje

Sukces filmu kończy się na oglądalności, ponieważ zagraniczni krytycy nie zostawiają na nim suchej nitki. W serwisie Rotten Tomatoes „365 dni: Ten dzień” otrzymał 0 procent pozytywnych recenzji. „Większość widzów włącza pewnie ten film z myślą, że mamy w nim do czynienia z jakąś formą ruchu na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, jednak pogarda, z jaką traktuje się tu widzów jak i gwiazdy, jest oszałamiająca” – czytamy w recenzji dziennikarza „Los Angeles Times”. „Im bardziej toksyczny jest związek, tym bardziej ten polski film chce, abyśmy go celebrowali” – pisze krytyk z „The Sun”. „Sequel »365 dni« to montaż kilkudziesięciu scen seksu, osadzonych w muzyce pop, kilku scen, które nas zadziwią i standardu aktorskiego oraz pisarskiego, który można by określić jako przerażający” – ocenił z kolei recenzent z „Ready Steady Cut”.

„365 Dni: Ten dzień”. O czym jest film?

„Laura i Massimo znów są razem i jeszcze bardziej między nimi iskrzy. Jednak nowy początek nie będzie dla nich prosty z powodu powiązań rodzinnych Massimo i tajemniczego mężczyzny, który wkracza w życie Laury, by za wszelką cenę zdobyć jej serce i zaufanie” – czytamy w opisie filmu „365 Dni: Ten dzień”.

W obsadzie – oprócz Anny-Marii Siekluckiej, Michele'a Morrone'a i Simone Susinna, który dołączył do ekipy – ponownie zobaczymy Magdalenę Lamparską, Otara Saralidze i Nataszę Urbańską.

Czytaj też:

Wielki QUIZ z filmu „365 dni”. Sprawdź się!