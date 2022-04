Maj w serwisie CANAL+ online. Masa nowości już w majówkę!

Co warto obejrzeć w majówkę? CANAL+ przedstawił swoje nowości na maj 2022 roku, z których część pojawi się na platformie streamingowej już w najbliższy długi weekend. Sprawdźcie, co możecie obejrzeć.

„Miłość, seks i pandemia”

Serialowa wersja najnowszego filmu Patryka Vegi. Opowieść o Polsce czasów pandemii i losach trzech przyjaciółek, które próbują odnaleźć się w świecie, w którym miłość i seks często zamieniają się miejscami. Dziennikarka Kaja (Anna Mucha) dla dobrego materiału zrobi niemal wszystko. Z czasem przekonujemy się, co oznacza to „niemal”. Fotografka Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) rzuca się w wir przygód na wieść o pogarszającym się stanie zdrowia. Prokuratorka Olga (Zofia Zborowska-Wrona) ulega wpływowi egzotycznego kochanka, a jej dotychczasowe poglądy i zasady przestają się liczyć

Premierowe odcinki w piątki od 6.05 o godz. 23:00 w CANAL+ PREMIUM oraz od rana tego samego dnia wszystkie odcinki w serwisie CANAL+ online.

„Free Guy”

Guy raz za razem przeżywa ten sam dzień i wreszcie odkrywa, że jest nieważną epizodyczną postacią w brutalnej grze sieciowej. Ale skoro już o tym wie, to może najwyższy czas coś z tym zrobić? Kto wie, jeśli by się postarał może uda mu się coś zmienić, a nawet zdobyć piękną dziewczynę i uratować swój świat przed zniszczeniem?

Główną rolę Guya gra jeden z największych współczesnych gwiazdorów kina – Ryan Reynolds („Deadpool” „Narzeczony mimo woli”, „Projekt Adam”). W czarny charakter złowrogiego Antwana wciela się kultowy, nagrodzony Oscarem reżyser Taika Waitiki („Jojo Rabbit”, „Thor Ragnarok”, „Co robimy w ukryciu”

„Free Guy” to dzieło Shawna Levy’ego reżysera cyklu „Noc w muzeum”, „Gigantów ze stali”, a także najnowszego filmu z Ryanem Reynoldsem „Projekt Adam”.

Premiera w sobotę 14.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Będzie bolało”

Najnowszy brytyjski serial medyczny łączący w idealnych proporcjach dramat i komedię. Opowieść o grupie młodych lekarzy, którzy zdobywają zawodowe doświadczenie, pracując w szpitalu. Historia oparta na wspomnieniach Adama Kaya, lekarza, który z czasem wybrał życie komika i pisarza, aż iskrzy od humoru, a przy tym wiernie oddaje realia i cały wachlarz emocji, dzięki którym tak popularne są seriale medyczne. Literacki pierwowzór serialu — „Będzie bolało” —został wybrany „Książką roku 2018” w kat. biografia i autobiografia w plebiscycie portalu Lubimy Czytać. Co ciekawe główny bohater serialu Adam Kay często łamie tu czwartą ścianę i zwraca się wprost do widza. Nie tylko zresztą on.

W roli głównej znany jako Q z filmów o Bondzie („Skyfall”, „Spectre”, „Nie czas umierać”) Ben Whisman, laureat Złotego Globa i Emmy za serial „Skandal w angielskim stylu”. W obsadzie również Michele Austin („Sekrety i kłamstwa”, „Kolejny rok”, „Trafny wybór”) i Alex Jennings („Królowa”, seriale „The Crown”, „Skandal w angielskim stylu”).

Premierowe odcinki w piątki od 27.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Wpadnij znów na ramen”

Smakowity dokument o jednym z japońskich mistrzów ramenu, Masamoto Uedzie i jego małej tokijskiej knajpce, w której serwuje tę zupę już od ponad czterdziestu lat. To niesamowite, jak ta japońska potrawa stała się w ostatnim czasie popularna. Idąc szlakiem przetartym przez sushi, została nową wizytówką japońskiej kuchni. Bulion z makaronem i mnóstwem rozmaitych dodatków okazał się idealnym daniem, który sprawdza się niemal wszędzie, a bogactwem swej treści, rozmaitością wersji i smaków zdobył uznanie praktycznie na całym świecie.

Premiera w poniedziałek 2.05 o godz. 21:20 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„8 świadków”

Niemiecki serial kryminalny o ciekawej, oryginalnej konstrukcji. To historia o błyskawicznym śledztwie policji, która próbuje uratować porwaną dziesięcioletnią dziewczynkę. Emma zniknęła podczas wizyty w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie i szanse na jej ocalenie maleją z każdą godziną. Bohaterka serialu, dr Jasmin Braun przesłuchuje kolejnych świadków, którzy mogą coś wiedzieć o sprawie. Każdy z odcinków to kolejna opowieść świadka i kolejny trop do rozwiązania zagadki. Od opiekunki Emmy, przez strażnika muzeum, po przypadkowych świadków zdarzenia – każdy detal może pomóc w odkryciu, kto był porywaczem.

Premierowe odcinki w środy od 4.05 o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Bestia”

Kanadyjski serial o strzelaninie, która wstrząsa Beauford College i o skutkach, jakie taka tragedia niesie lokalnej społeczności. Rodziny ofiar (jak i też ta nieżyjącego strzelca) próbują odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. W tym samym czasie policja prowadzi dochodzenie, próbując zrozumieć przyczyny i odtworzyć przebieg wypadków. Z czasem okazuje się, że prawda wcale nie jest tak oczywista, jak wydawałoby się na początku. Śledztwo przynosi nieoczekiwane skutki, które jednym pozwalają odnaleźć spokój, ale dla innych są dopiero początkiem problemów.

Premierowe odcinki w niedziele od 8.05 o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana”

Najnowsza odsłona jednego z najpopularniejszych amerykańskich seriali kryminalnych. „Prawo i porządek” to marka, która w telewizji świetnie sobie radzi od ponad trzydziestu lat, gdy w 1990 zadebiutował pierwszy serial pod tym tytułem. Od tego czasu powstało ponad tysiąc dwieście (!) odcinków produkcji ze słowami „Prawo i porządek” w tytule (nie licząc adaptacji i seriali pobocznych). Najnowszy siódmy serial opowiada o walce z nowojorską mafią, którą podejmuje grupa miejscowych policjantów.

Premierowe odcinki w poniedziałki od 23.05 o godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Świadkowie zbrodni”

Wstrząsający dokument, który miał premierę na festiwalu w Wenecji w 2020 r. Jego twórca, nieżyjący już, Luke Holland dotarł do ponad trzystu Niemców, którzy przeżyli Drugą Wojnę Światową, by nagrać ich opowieści – odchodzącego już pokolenia, które było świadkami przerażających zbrodni. Już niedługo ostatni z nich odejdą ze świata i nie pozostanie nikt, kto by mógł spróbować wytłumaczyć współczesnym, jak do tego doszło. Jak cały naród stał się uosobieniem zła, poddając się władzy zbrodniarzy i biorąc czynny udział w realizacji ich makabrycznych planów.

Premiera w poniedziałek 9.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Oto Joan Collins”

Alexis. Jedno z uosobień zła w historii kultury popularnej dwudziestego wieku. Któż wtedy nie oglądał „Dynastii” i nie uwielbiał nienawidzić Alexis. Aktorka, która się w nią wcieliła – Joan Collins – stała się ikoną kultury, choć właściwie była tą ikoną już wcześniej. I jest nią do dziś. Ta zbliżająca się do dziewięćdziesiątki brytyjska Dama (to tytuł oficjalny, bo w 1997 r. Collins otrzymała z rąk Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego) po raz pierwszy stanęła przed kamerą na początku lat pięćdziesiątych. Przez kolejne dekady grała w dziesiątkach amerykańskich filmów i seriali, produkcjach brytyjskich, włoskich czy austriackich.

Premiera w sobotę 21.05 o godz. 20:50 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Minamata”

Oparty na faktach dramat opowiadający o amerykańskim fotografie, który relacjonuje aferę w odległej Japonii. Na początku lat siedemdziesiątych wojenna sława fotografa W. Eugene Smitha dawno już minęła. Mało kto chce teraz pracować z podstarzałym i konfliktowym reporterem. Redaktor magazynu „Life” wysyła go jednak do Japonii, a ten tam odkrywa dramat małej miejscowości Minimata, której mieszkańcy umierają zatruci rtęcią z pobliskiej fabryki, w której nieprzestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Zdjęcia Smitha znowu wstrząsają całym światem.

W rolę zmęczonego życiem fotografa wcielił się (będący również producentem tego filmu) trzykrotnie nominowany do Oscara Johnny Deep (cykl „Piraci z Karaibów”, „Marzyciel”, „Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street”, „Ed Wood”) Obok niego na ekranie zobaczymy Billa Nighy’ego („To właśnie miłość”, „Czas na miłość”, „Radio na fali”), Hiroyukiego Sanadę („Ostatni samuraj”, „Droga do zapomnienia”, „47 roninów”) i Minami („Wizja”, „Battle Royale”).

Premiera w sobotę 7.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

„Spirala: Nowy rozdział serii Piła”

Cykl filmów grozy „Piła” to jeden z największych kinowych hitów XXI wieku. Rozpoczęta kultowym już dziś obrazem z 2004 r. pełna makabry i zaskoczeń seria doczekała się właśnie nowej, dziewiątej odsłony, która równocześnie nawiązuje do poprzednich, ale też prowadzi fabułę w innym kierunku.

To opowieść o detektywie Banksie, który prowadzi śledztwo w sprawie satanistycznych morderstw. Podążając za tropem, nie zdaje sobie sprawy, że daje się wodzić za nos wyrafinowanemu mordercy, który wciąga go coraz głębiej we własną, skomplikowaną grę.

Premiera w sobotę 28.05 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

