„Another Day”. Michele Morrone prezentuje swój nowy singiel w dzień premiery „365 dni: Ten dzień”

Dwa lata temu Michele Morrone zdobył światowy rozgłos za sprawą głównej roli w erotycznym filmie „365 dni”. W tym samym czasie utalentowany artysta z Mediolanu zaprezentował swój talent muzyczny, wydając debiutancki album „Dark Room”. Z wydawnictwa pochodziły świetnie przyjęte single „Hard For Me”, „Feel It” i „Watch Me Burn”, które przyczyniły się do wielkiej popularności filmu, pełniąc rolę nieoficjalnego soundtracku. Płyta ostatecznie wygenerowała ponad pół miliarda streamów. Teraz Michele Morrone szykuje się do kolejnego rozdziału w karierze, prezentując „Another Day”. Premiera piosenki na YouTube już dziś o godz. 17:00. Cały album ma ukazać się po wakacjach.

„365 Dni: Ten dzień”. O czym jest film?

„Laura i Massimo znów są razem i jeszcze bardziej między nimi iskrzy. Jednak nowy początek nie będzie dla nich prosty z powodu powiązań rodzinnych Massimo i tajemniczego mężczyzny, który wkracza w życie Laury, by za wszelką cenę zdobyć jej serce i zaufanie” – czytamy w opisie filmu „365 Dni: Ten dzień”.

W obsadzie – oprócz Anny-Marii Siekluckiej, Michele'a Morrone'a i Simone Susinna, który dołączył do ekipy – ponownie zobaczymy Magdalenę Lamparską, Otara Saralidze i Nataszę Urbańską.

