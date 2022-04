„Barbie”. Margot Robbie na pierwszym zdjęciu z filmu! Kiedy zobaczymy Ryana Goslinga jako Kena?

„Barbie” to projekt, o którym od lat mówią wszyscy. Ciekawy jest nie tylko sam temat, ale też to, że scenariusz do obrazu wspólnie napisała reżyserska para: Greta Gerwig, twórczyni „Małych kobietek” (nominacja do Oscara za scenariusz), „Lady Bird” czy „Frances Ha” oraz Noah Baumbach, który odpowiada między innymi za nagradzaną „Historię małżeńską”.

Fakt, że to Margot Robbie wcieli się w główną bohaterkę w „Barbie” poznaliśmy już przy okazji ogłoszenia samego projektu, jednak Gerwig poszukiwała swojego Kena dość długo. Padło na Ryana Goslinga („Drive”, „La La Land”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Pamiętnik”). W obsadzie znalazły się także America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu oraz Emma Mackey.

Barbie na pierwszym zdjęciu

W sieci pojawiło się właśnie pierwsze zdjęcie przedstawiające główną bohaterkę filmu. Co prawda mówi nam ono niewiele, jednak zauważyć można estetykę „Barbie Dream House”. Margot Robbie jako uwielbiana lalka ma na sobie niebieski top w paski i dopasowaną opaskę i bransoletkę. Siedzi na przednim siedzeniu kabrioletu w kolorze gumy do żucia. Wszystko wskazuje na to, że auto jest wzorowane na tzw „Star'Vette”, którym Barbie poruszała się w latach 70.

Jakiś czas temu o filmie mówiła sama Margot Robbie, która produkuje też obraz z ramienia swojej firmy LuckyChap. – O filmie na temat Barbie, w którym ja gram Barbie, ludzie od razu mają wyobrażenie, że wiedzą, co to będzie. Ja jednak zapewniam – cokolwiek myślisz, będzie to coś zupełnie innego, coś czego nie wiedziałeś, że potrzebujesz – żartowała aktorka.

Kiedy premiera filmu „Barbie”?

Film „Barbie” trafi do kin 21 lipca 2023 roku.

