Netflix podał nowości na kwiecień. Lista premier serial i filmów

Netflix co miesiąc dodaje do swojej biblioteki kilkadziesiąt nowości, z których część bardzo szybko trafia do zestawienia TOP 10 i staje się przedmiotem ogólnoświatowej dyskusji, jak było to przy okazji „Króla Tygrysów” czy ostatnio „Oszusta z Tindera”. Kolejne dni przyniosą nam dużo nowości z polskiego podwórka. Przybliżamy listę wszystkich seriali, filmów, dokumentów i programów, które obejrzymy premierowo na Netliksie w kwietniu.

Polskie nowości na Netflix w kwietniu

Zniknięcie nastolatka zaburza pozornie idylliczne życie zamożnych mieszkańców warszawskiego osiedla. Na jaw zaczynają wychodzić ich najbardziej mroczne tajemnice.

„POSKROMIENIE ZŁOŚNICY” – 13 kwietnia

Kiedy naukowczyni o złamanym sercu wraca na Podhale, by zacząć od nowa, jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego.

Zagraniczne seriale tylko na Netflix

„SZKOŁA DLA ELITY”, sezon 5. – 8 kwietnia

W pełnej sekretów szkole Las Encinas nowy semestr oznacza nową ofiarę, nowego przestępcę i nową tajemnicę.

„ANATOMIA SKANDALU” – 15 kwietnia

Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica, a jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.

„ZADZWOŃ DO SAULA”, sezon 6. część 1. – 20 kwietnia

To już szósty sezon nagrodzonego Emmy serialu.

„SELLING SUNSET”, sezon 5. – 20 kwietnia

Nadia i Alan najpierw raz po raz przeżywali najbardziej niesamowite noce w swoim życiu, a teraz stają przed kolejną oszałamiającą egzystencjalną przygodą.

„HEARTSTOPPER” – 22 kwietnia

W tym serialu o dorastaniu, szkolnym życiu i młodzieńczych miłościach Charlie i Nick, nastoletni chłopcy, odkrywają, że ich przyjaźń może być czymś więcej.

„OZARK”, sezon 4., część 2. – 29 kwietnia

Zagrożeni ze wszystkich stron Marty i Wendy stają na głowie, by zadowolić kartel, FBI oraz własne dzieci i odzyskać swoje życie.

Filmy tylko na Neflix

„BAŃKA” – 1 kwietnia

Wymykają się, obściskują i załamują. Obsada i twórcy popularnych akcyjniaków próbują nakręcić kolejny film z serii zamknięci na kwarantannie w luksusowym hotelu.

„NIE Z MOJEJ LIGI 3” – 1 kwietnia

Po operacji życie Marty wisi na włosku, a prawdziwa miłość jest na wyciągnięcie ręki. Ale czy serce wygra z dawnymi tajemnicami i kapryśnym losem?

„METAL LORDS” – 8 kwietnia

Dla nastoletnich buntowników Huntera i Kevina istnieje tylko jedna droga do sławy – heavy metal. Postanawiają wygrać Bitwę zespołów i zostać bogami.

„MIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ” – 8 kwietnia

Nastolatka, która straciła miłość życia w tragicznym wypadku, zaczyna wierzyć, że jej ukochany wysyła jej wiadomości zza grobu.

„WYBIERAJ ALBO UMIERAJ” – 15 kwietnia

Dwóch przyjaciół skuszonych szansą, aby wygrać nieodebraną nagrodę pieniężną, restartuje tajemniczą grę wideo z lat 80. i odkrywa surrealistyczny świat grozy.

„BEZSENNOŚĆ WE DWOJE” – 22 kwietnia

Tuż przed rozpoczęciem studiów pilny Auden poznaje tajemniczą Eli. Ich wspólne nocne eskapady pozwalają jej doświadczyć beztroskiej nastoletniej egzystencji.

Dokumenty

„TAJEMNICE MARILYN MONROE: NIEZNANE NAGRANIA” – 27 kwietnia

Film dokumentalny, w którym pisarz wraca do sprawy tajemniczej śmierci Marilyn Monroe i odtwarza nagrania rozmów z ludźmi z jej otoczenia.

„POWRÓT W KOSMOS” – 7 kwietnia

Elon Musk i inżynierowie SpaceX podejmują się przełomowej misji, która ma umożliwić astronautom NASA powrót na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

„NAJSŁYNNIEJSZE PARKI NARODOWE ŚWIATA” – 13 kwietnia

Ten zachwycający serial dokumentalny z komentarzem byłego prezydenta USA Baracka Obamy przybliża piękno najwspanialszych parków narodowych świata.

Dla dzieci i rodziny

„ZWIERZĘCE ZAGADKI” – 12 kwietnia

Agenci specjalni Sam i Kit podróżują dookoła świata i próbują rozwikłać tajemnice królestwa zwierząt, wykorzystując zdolności szpiegowskie, fakty naukowe i supergadżety.

„BATTLE KITTY” – 19 kwietnia

Wojowniczy kociak musi pokonać wszystkie potwory, aby zdobyć tytuł mistrza. Interaktywny serial animowany autorstwa Matta Layzella.

Anime tylko na Netflix

„PACIFIC RIM: THE BLACK”, 2. sezon – 19 kwietnia

Hayley i Taylor cały czas zmierzają do Sydney w Atlas Destroyerze – oraz w towarzystwie Mei i Małego. Na ich drodze staje jednak okrutna sekta.

„BUBBLE” – 28 kwietnia

W opuszczonym Tokio opanowanym przez bąble i inne grawitacyjne anomalie uzdolniony młody mężczyzna spotyka na swojej drodze tajemniczą dziewczynę.

Polskie kino

„FURIOZA” – 1 kwietnia

Historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała.

„GIEREK” – 21 kwietnia

Historia życia Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR w latach 1970–1980.