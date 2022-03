„Infinite Storm", nowy film Szumowskiej, od jutra w kinach. W głównej roli Naomi Watts

Naomi Watts, która zagrała główną rolę w „Infinite Storm" to hollywoodzka aktorka dwukrotnie nominowana do Oscara. Jej najbardziej znane filmy to m.in. „Mulholland Drive", „21 gramów" czy „Birdman".

„Infinite Storm"

Główna bohaterka „Infinite Storm" to Pam Bales, pielęgniarka i przewodniczka górska, która wspinała się na Górę Waszyngtona, położoną w paśmie amerykańskich Gór Białych. To miejsce, gdzie regularnie rejestrowane są rekordowe prędkości porywów wiatru i ginie wielu turystów. Z powodu śnieżycy Pam postanowiła zawrócić. Aż do momentu, gdy zobaczyła... ślady stóp. Świadoma, że ryzykuje własnym życiem, Pam rusza na poszukiwania. Jednocześnie niosąc ze sobą ogromny ciężar z przeszłości.

– Pam to odważna kobieta, której podróż jest wciągająca i pełna nadziei. Josh Rollins (scenarzysta filmu) stworzył mocną i emocjonalną historię o woli przetrwania, która jest tak potrzebna w tych mrocznych czasach – mówiła Małgorzata Szumowska.

Michał Englert zrealizował zdjęcia

„Infinite Storm" to kino stworzone przez kobiety. Produkcją filmu zajęły się Celine Rattray oraz Trudie Styler, prywatnie żona słynnego Stinga. Za kamerą stanęła Małgorzata Szumowska. Główną rolę zagrała aktorka Naomi Watts. Jedną z koproducentek filmu została Dominika Kulczyk.

„Infinite Storm" to koprodukcja brytyjsko-polska. Głównymi producentami są Maven Screen Media z Londynu i Studio Produkcyjne ORKA z Warszawy. Polskim koproducentem została spółka dFlights. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zdjęcia do „Infinite Storm" zrealizował Michał Englert, autor zdjęć do filmów „Śniegu już nigdy nie będzie", „Twarzy" czy „Kongresu". Za montaż odpowiadają z kolei Agata Cierniak i Jarosław Kamiński (montował m.in. oscarową „Idę" oraz „Zimną Wojnę.") Scenariusz, oparty na głośnym artykule Ty Gagnesa, napisał Josh Rollins.

