Willa z filmu „Nagi instynkt” na sprzedaż. Kwota zwala z nóg, ale zobaczcie te wnętrza

W marcu 2021 roku w swojej autobiografii Sharon Stone, która wcielała się w Catherine Tramell w filmie „Nagi instynkt” wyznała, że o tym, iż w w jednej ze scen widać jej części intymne, dowiedziała się podczas oglądania produkcji. „W ten sposób po raz pierwszy zobaczyłam na ekranie scenę ze swoją waginą, po tym, jak powiedziano mi na planie: »Nic nie widać, zdejmij majtki, bo biel odbija światło, więc wiadomo, że masz je na sobie«” – czytamy. Jak relacjonowała Stone, tuż po tym poszła do kabiny produkcyjnej i spoliczkowała reżysera. Następnie zadzwoniła do swojego prawnika, który zapewnił ją, że film nie może wejść na ekrany w takiej formie. „Pamiętajcie, był 1992 rok, to nie tak, jak teraz, gdy widzimy penisy w każdej produkcji Netfliksa” – wyjaśnia.

Stone wyznała, że na początku jej ulżyło, jednak później rozmawiała o scenie z Paulem Verhoevenem, który poinformował ją, że nie ma za dużo do powiedzenia w kontekście sceny. „Byłam tylko aktorką, tylko kobietą. Jaki wybór miałabym mieć?” – pytała. „Miałam jeden wybór. Więc pomyślałam, że wybiorę, iż ta scena zostanie w filmie. Dlaczego? Bo było to odpowiednie dla filmu i postaci. Nawiasem mówiąc, prawdopodobnie tego nie pamiętacie, ale na górze plakatu filmu było nazwisko Michaela Douglasa, a mojego nie” – podkreśliła.

Dom z „Nagiego instynktu” na sprzedaż

30 lat temu ogromne wrażenie na widzach zrobił także dom, w którym mieszkała główna bohaterka. Willa w 2019 roku została wystawiona na sprzedaż za ponad 52 mln dolarów. Teraz jej cena nieco spadła – można zostać jej właścicielem za ponad 29 mln dolarów. Dom znajduje się na północ od San Francisco na Stinson Beach. Posiadłość nosi dumną nazwę „Lodge at Spindrit”. Powstała w 1983 roku na szczycie skalistego klifu, porośniętego cyprysami i z widokiem na dziewiczy wycinek wybrzeża. W środku trzypiętrowego domu jest sześć sypialni i dziewięć łazienek.



Rezydencja jest obecnie własnością inżyniera oprogramowania Gary'ego Vickersa, który kupił ją za 14,4 mln dolarów w 2018 roku.



Zdjęcia domu z filmu „Nagi instynkt” obejrzycie w naszej galerii.

