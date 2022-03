Netflix – nowe filmy i seriale w marcu. Rozpiska tego, co obejrzymy

Z 2. sezonem na Netflix powraca w marcu „He-Man i Władcy Wszechświata”. Zobaczymy także między innymi kolejną, szóstą już, odsłonę „Outlandera”, kolejne rozdanie „Bridgertonów” i 4. sezon „Formuła 1: Jazda o życie”. Na Netflix pojawi się film „Bo we mnie jest seks” o Kalinie Jędrusik oraz wyczekiwany „Projekt Adam”. Fani dokumentów będą mogli zagłębić się w produkcji „Pamiętnik Andy'ego Warhola”.

Netflix – rozpiska nowości w marcu 2022

„He-Man i Władcy Wszechświata”, sezon 2. - 3 marca



Ten oparty na grafice komputerowej serial animowany to klasyczna kreskówka z lat 80. w nowoczesnym wydaniu.



„Outlander”, sezon 6. – 7 marca



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



„Astrologiczny przewodnik po złamanych sercach”, sezon 2. – 8 marca



Alice ma złamane serce i czuje się niezwykle samotna. Po zaprzyjaźnieniu się z charyzmatycznym guru astrologii spogląda w gwiazdy, aby znaleźć idealnego partnera.



„Bo we mnie jest seks” – 8 marca



Kalina Jędrusik - zjawiskowa aktorka i piosenkarka. Ma opinię naczelnej skandalistki i seksbomby PRL, polskiej Marilyn Monroe, a przecież największy skandal dopiero się zacznie...



„Pamiętnik Andy'ego Warhola” – 9 marca



Po tym, jak postrzelono go w 1968 roku, Andy Warhol postanawia dokumentować swoje życie. Jego dzienniki oraz ten serial dokumentalny odkrywają jego tajemnice.



„Projekt Adam” – 11 marca



Podróżujący w czasie pilot wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem stara się pogodzić z przeszłością i ocalić przyszłość.



„Formuła 1: Jazda o życie”, sezon 4. – 11 marca



Kierowcy, menedżerowie i właściciele zespołów żyją w pośpiechu, zarówno na torze, jak i poza nim. Zobacz, jak wygląda sezon zażartej rywalizacji w Formule 1.



„Zasoby Ludzkie” - 18 marca



Parada kochaluchów, hormonalnych potworów i innych stworzeń usiłuje pogodzić romans i biurowe dramaty z potrzebami ich ludzkich klientów w spin-offie „Big Mouth”.



„Miłość jest jak opadające płatki kwiatów” – 24 marca



Młody, ambitny fotograf zakochuje się w pełnej życia fryzjerce. Mają przed sobą świetlaną przyszłość, dopóki przypadek nie zmienia wszystkiego.



„Krakowskie potwory” – 18 marca



Dręczona przeszłością młoda kobieta dołącza do tajemniczego profesora i grupy utalentowanych studentów, którzy badają zjawiska paranormalne i walczą z demonami.



„Prezent od losu” – 18 marca



Złodziej włamuje się do posiadłości letniej miliardera, jednak sprawy przybierają zły obrót, gdy okazuje się, że gospodarz zaplanował tam weekend z żoną.



„Bridgertonowie”, sezon 2. – 25 marca



Serial inspirowany bestsellerowymi powieściami o miłosnych i życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnej rodziny Bridgertonów.Czytaj też:

