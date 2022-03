Największe hollywoodzkie wytwórnie nie wyświetlą swoich filmów w Rosji

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała ogromny odzew z całego świata. Oprócz sankcji, które zostały nałożone na kraj Władimira Putina, dotkliwe będzie z pewnością też to, że największe hollywoodzkie studia, nie będą tam wyświetlały swoich filmów.



Największe wytwórnie nie wyświetlą swoich filmów w Rosji

Najnowszym studiem, które wstrzymało premiery kinowe swoich filmów w kraju rządzonym przez Władimira Putina jest Paramount Pictures. W oświadczeniu czytamy: „Podczas gdy jesteśmy świadkami trwającej na Ukrainie tragedii, postanowiliśmy wstrzymać w Rosji premiery kinowe nadchodzących filmów: »Zaginione miasto« i »Sonic 2: Szybki jak błyskawica«. Opowiadamy się za wszystkimi dotkniętymi kryzysem humanitarnym na Ukrainie, w Rosji i na naszych rynkach międzynarodowych oraz będziemy monitorować całą sytuację”.

We wtorek 1 marca do bojkotu dołączyła wytwórnia Universal. „W odpowiedzi na trwający kryzys humanitarny na Ukrainie, Universal Pictures wstrzymuje planowane w Rosji premiery kinowe” – przekazał rzecznik studia w oświadczeniu.

Wcześniej w tym tygodniu takie same kroki podjęły studia Disney, Sony i Warner Bros. W Rosji nie zostaną w związku z tym wyświetlone filmy takie jak: „Morbius”, „Batman” czy „To nie wypanda”. Jeżeli chodzi o filmy, które miały premierę jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, takie jak między innymi „Uncharted” studia Sony czy „Śmierć na Nilu” Disneya – będą one wyświetlane w kinach w tym kraju do końca uzgodnionego okresu licencyjnego.

Ile zarobiły nowe filmy w rosyjskich kinach?

Ostatnie wysokobudżetowe hity zarobiły w Rosji krocie. Dla przykładu film „Spider-Man: Bez drogi do domu” zgarnął w tym kraju 44 mln dolarów, a „Venom Carnage” 32 mln dolarów. „Uncharted” do tej pory zarobiło 8 mln dolarów, a adaptacja powieści Agathy Christie 6,7 mln dolarów.

