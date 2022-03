Netflix przygotował rozpiskę tytułów z ukraińskim dubbingiem. To propozycje dla dzieci

Matki z dziećmi uciekają przed wojną na Ukrainie, po tym, jak 24 lutego niespodziewanie kraj Wołodymyra Zełenskiego zaatakowała Rosja. Uchodźcy, którzy trafiają do naszego kraju, często znajdują schronienie w polskich domach. Netflix przygotował rozpiskę tytułów, jakie znaleźć można na platformie, które są opatrzone ukraińskim dubbingiem. To propozycje dla najmłodszych.

„Dzieciak rządzi: Znowu w grze”

Szef Bobas zaprasza do firmy swojego starszego brata, Tima, aby nauczyć go, jak się robi biznes.





„Nowa generacja”

Samotna Mai nawiązuje więź z supertajnym robotem. Nietypowa para rozpoczyna trzymającą w napięciu przygodę, próbując powstrzymać plany pewnego arcyłotra.





„Kronika świąteczna”

Rodzeństwo przypadkowo rozbija sanie św. Mikołaja, a następnie wraz z nim wyrusza w pełną przygód podróż, by uratować Boże Narodzenie.





„The Umbrella Academy”



Dysfunkcyjna rodzina superbohaterów wspólnie próbuje rozwiązać tajemnicę śmierci ojca i zapobiec apokalipsie.



„Wysoka dziewczyna”

Po latach smutnego snucia się przez życie mierząca 186 cm wzrostu Jodi postanawia przezwyciężyć swoje lęki i wplątuje się w licealny trójkąt miłosny.





„Klaus”

Początkujący listonosz zostaje wysłany na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Jej mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a - co gorsza - nikt nie wysyła tam listów.





„Park Jurajski: Obóz Kredowy”, sezon 1-4

Szóstka nastolatków biorących udział w obozie przygodowym po drugiej stronie wyspy Isla Nublar musi współpracować, gdy dinozaury wywołują wielki chaos.





„Rodzeństwo Willoughby”

Czwórka dzieci porzuconych przez samolubnych dorosłych uczy się, jak dostosować swoje staroświeckie przekonania do współczesnego świata.





„Wyprawa na Księżyc”



Dziewczyna buduje statek kosmiczny i wyrusza na poszukiwanie legendarnej bogini księżyca.



„Poradnik łowczyni potworów”

Gdy jej podopieczny zostaje porwany przez potwory, opiekunka Kelly Ferguson dołącza do tajnej organizacji chroniącej dzieci, które mają zmienić świat.





„Łasuch”

Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.





„Dzika ekipa”

Te zwierzaki wydają się niebezpieczne, ale tak naprawdę mają złote serca i jeden cel: wyrwać się z niewoli i znaleźć nowy dom.





„Gazu, pieski, gazu”



Pełna pomysłów Łapka Psiuniek i jej najlepszy przyjaciel Puszek wspólnie ganiają za przygodą, rozwiązują problemy i niosą pomoc mieszkańcom Łapowa.



„Dzieciak rządzi: Złapać bobasa”

W tym interaktywnym odcinku specjalnym przejdziesz test umiejętności i odkryjesz swoje powołanie w Korporacji Bobas.





„Poczujcie rytm”



Po niepowodzeniu na Broadwayu egocentryczna tancerka wraca do rodzinnego miasta i rozpoczyna treningi z grupą niesfornych tancerek przygotowujących się do zawodów.



„Filuś i Kubuś”

Oparty na popularnej grze komputerowej serial animowany, w którym impulsywny Filuś i jego uległy brat Kubuś co rusz pakują się w nowe kłopoty.





„Gofcia i Mochi”

Dwójka przyjaciół - pacynki Gofcia i Mochi - stara się zarazić swoją miłością do świeżego jedzenia wszystkie odwiedzane przez siebie kuchnie, restauracje, targi, gospodarstwa i domy.





„Harmidom – film”

Hirek Harmidomski, jego rodzice i dziesięć sióstr jadą do Szkocji, gdzie dowiadują się, że mieli wysoko urodzonych przodków. Wyrusz z nimi w rozśpiewaną podróż!





„Składanka”

W 1999 r. dwunastoletnia Beverly odkrywa uszkodzoną kasetę składankową zmarłych rodziców i postanawia lepiej ich poznać, odnajdując nagrane na niej utwory.





„Świat centaurów”

Zahartowany koń wojskowy zostaje przeniesiony do krainy zamieszkałej przez głupiutkie, śpiewające centaury we wszystkich kształtach i rozmiarach.





„Miasto duchów”



Grupa przyjaciół przeżywa liczne przygody, rozwiązuje zagadki i odkrywaj historię Los Angeles, rozmawiając z miejskimi duchami.



„Ohana: Najcenniejszy skarb”

Rodzeństwo z Brooklynu spędza pełne przygód wakacje na hawajskiej wyspie O'ahu, gdzie odkrywa swoją rodzinną historię... oraz dawno zaginiony skarb.





„He-Man. Władcy wszechświata”

Książę Adam z planety Eternia odkrywa potęgę Posępnego Czerepu, dzięki której zmienia się w He-Mana, Władcę Wszechświata.

