„Morbius”. Przerażający Jared Leto w finałowym zwiastunie filmu

Plany filmu sięgają 2017 roku, kiedy to Sony oficjalnie przedstawiło plany na nowe wspólne uniwersum nazwane Sony's Marvel Universe. W jego skład wejść miały filmy o postaciach z komiksów Marvel Comics, związanych ze Spider-Manem. Pierwszym z nich był „Venom” z 2018 roku. „Morbius” to jeden z filmów, których premiera wielokrotnie była przekładana z powodu pandemii koronawirusa. Pierwotnie miał on ukazać się w kinach pod koniec lipca 2020 roku. Później Sony przełożyło jego premierę na marzec 2021 roku, a następnie na styczeń 2022 roku. Ostatecznie „Morbius” pojawi się w polskich kinach 1 kwietnia.

O czym będzie film „Morbius”?

„Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba”...– czytamy w opisie filmu. Od listopada możemy oglądać zwiastun nowego obrazu w reżyserii Daniela Espinosa.

Sieć kin Cinemark ujawniła ostatnio, jak długi będzie film „Morbius”. Z informacji zawartej na ich stronie internetowej wynika, że widowisko będzie trwało 1 godzinę 48 minut. Wiadomo już też, że film będzie miał kategorię wiekową PG-13 przez intensywne sekwencje przemocy, przerażające akcje i wulgarny, mocny język.

Kim jest Morbius?

Morbius to istota humanoidalna, pseudo-wampir, a zarazem ktoś niezwykle przebiegły i diablo inteligentny. Wcześniej jednak bohater był młodym naukowcem, najmłodszym laureatem nagrody Nobla w dziedzinie biologii. Dr. Michael Morbius to postać, która na kartach komiksu po raz pierwszy pojawiła się w 1971 roku, w 101. numerze „The Amazing Spider-Man”. Początkowo był to tylko jeden z przeciwników Człowieka Pająka, jednak z czasem stał się ważną postacią tworzonego przez Marvela świata superbohaterów. Pojawiał się w historiach Blade'a i X-Menów. Znawcy komiksów oceniają tę postać jako jedną z najciekawszych w panteonie superbohaterów: głównie przez jej niejednoznaczność, wewnętrzną walkę oraz konwencję horroru, którą przemyca do całego gatunku.

Kto w obsadzie?

W rolę Morbiusa, który wielokrotnie przechodzi na ekranie metamorfozę, wciela się aktor znany z tego dobrze czyli Jared Leto. W obrazie zobaczymy także Matta Smitha (Loxias Crown), Adrię Arjonę (Martine Bancroft), Jareda Harrisa, Ala Madrigala czy Tyrese'a Gibsona.

