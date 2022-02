Fani Spider-Mana będą zachwyceni. Aktorzy odtworzyli popularny mem

Sony Pictures w końcu ogłosiło, że film „Spider-Man: Bez drogi do domu” pojawi się na Blu-ray 12 kwietnia tego roku, a w wersji cyfrowej już 22 marca. Z tej okazji w sieci zadebiutowało nowe wideo z filmu, a w mediach społecznościowych wyjątkowy mem - przedstawiający trzech Spider-Manów, w których wcielali się Tom Holland, Tobey Maguire i Andrew Garfield. To pierwszy raz, kiedy wytwórnia mówi otwarcie o tym, że trio pojawia się w produkcji.

W wydanym wideo, które rozpoczyna się sekwencją sceny na moście z Zendayą i Hollandem, zobaczymy także wiele zakulisowych sesji z udziałem obsady, które z pewnością zaciekawią każdego fana Marvelowskich produkcji.

Holland stwierdził, że gra w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu” wraz z dwoma innymi odtwórcami roli tytułowego bohatera, było „najważniejszym momentem jego kariery”. Mem, który otworzyli teraz aktorzy pochodzi z serialu animowanego z 1967 roku.

„Spider-Man. Bez drogi do domu”

Film „Spider-Man. Bez drogi do domu” opowiada o tym, jak po ujawnieniu swojej prawdziwej tożsamości zdemaskowany przyjazny bohater z sąsiedztwa nie jest w stanie oddzielić swojego normalnego życia jako Peter Parker od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Prosi o pomoc Doktora Strange’a, a wtedy sytuacja jeszcze bardziej się zaognia, zmuszając go do odkrycia, co naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Film wyreżyserował Jon Wats, a scenariusz napisali wspólnie Christ McKenna, Erik Sommers i Steve Ditko. W obsadzie znaleźli się między innymi: Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (May Parker), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Jon Favreau (Hogan), Angourie Rice (Betty Brant), Jamie Foxx (Max Dillon) czy Benedict Wong (Wong).

