Gorlice rozbłysną światłem. Dwa dni niezwykłych widowisk na zakończenie wakacji

Festiwal Światła wypełni miejskie przestrzenie iluminacjami, muzyką, pokazami laserowymi i widowiskami, które połączą sztukę ze szczególną historią miasta.

Wydarzenie organizowane jest w Gorlicach od 2018 roku, a od 2023 roku może poszczycić się tytułem „Małopolska Wizytówka”. Tegoroczna edycja ponownie ma być okazją do rodzinnego spędzenia ostatniego wakacyjnego weekendu.

Festiwal Światła 2026. Gorlice rozbłysną po zmroku

Pierwsze iluminacje pojawią się już 28 sierpnia. To właśnie wtedy Park Miejski stanie się miejscem wieczornego spaceru wśród świetlnych instalacji, rozpoczynając weekend pełen widowiskowych atrakcji.

Znacznie więcej będzie działo się dzień później. 29 sierpnia, od godziny 19:00 do północy, Park Miejski zamieni się w przestrzeń pełną światła i kolorów. Na odwiedzających będą czekały instalacje świetlne, bańkowo-bajkowa polana oraz animatorzy.

Od godziny 21:00 Festiwal Światła przeniesie się również na Stadion OSiR. Tam zaplanowano pokazy światła, laserów, efektów specjalnych oraz cichej pirotechniki.

Wieczór rozpocznie się o 21:00 fireshow z udziałem Teatru Eksperymentalnego ERGO GCK. Pół godziny później wystąpią performerzy Phoenix Poi Group oraz Mad Mike Guitar. O godzinie 22:00 rozpocznie się natomiast występ DJ-a Brave.

Światło i historia Gorlic

Festiwal nie jest wyłącznie efektownym wydarzeniem artystycznym. Jego koncepcja nawiązuje do marki „Gorlice – Miasto Światła” i historii, która stała się jednym z najważniejszych elementów tożsamości miasta.

To właśnie w Gorlicach w 1854 roku zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. Z wydarzeniem tym związany był Ignacy Łukasiewicz, pionier przemysłu naftowego, farmaceuta i wynalazca, który prowadził w mieście swoje badania oraz eksperymenty.

W XIX wieku ziemia gorlicka stała się jednym z najważniejszych ośrodków rozwijającego się przemysłu naftowego. W beskidzkim krajobrazie pojawiały się setki wież wiertniczych, a wydobycie „czarnego złota” przyczyniło się do dynamicznego rozwoju regionu.

Pamiątką po przełomowym wydarzeniu z 1854 roku jest kapliczka Jezusa Frasobliwego w gorlickiej dzielnicy Zawodzie. To właśnie w tym miejscu, na skrzyżowaniu ważnych traktów handlowych, zapłonęła pierwsza uliczna lampa naftowa.

Podczas Festiwalu Światła historia ta zostaje opowiedziana za pomocą współczesnych środków artystycznych. Światło, które ponad 170 lat temu symbolizowało postęp i rozwój, staje się dziś podstawą widowiska opowiadającego o przeszłości Gorlic.





Gorlice zapraszają na koniec wakacji

Festiwal może być również pretekstem do poznania samego miasta i jego okolic. Gorlice są turystyczną bramą do Beskidu Niskiego, regionu słynącego z malowniczych szlaków, drewnianych cerkwi i kościołów, pozostałości po przemyśle naftowym oraz wielokulturowego dziedzictwa.

Podczas pobytu warto odwiedzić miejsca związane z Ignacym Łukasiewiczem, zobaczyć pierwszą uliczną lampę naftową, zajrzeć do Muzeum Regionalnego PTTK czy odwiedzić Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena”. Miłośnicy historii mogą również podążyć śladami wydarzeń I wojny światowej, które na trwałe zmieniły krajobraz regionu.

28 i 29 sierpnia Gorlice ponownie udowodnią więc, skąd wzięła się ich nazwa „Miasto Światła”. Na zakończenie wakacji historia spotka się tu ze sztuką, a miejskie przestrzenie po zmroku wypełnią się iluminacjami i widowiskami.





Na Festiwal Światła zapraszają Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

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