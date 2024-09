Te dwa nowe tytuły na Netflix to absolutny must-watch tego tygodnia. O nich będą mówić wszyscy

W tym tygodniu na Netflix pojawi się w sumie aż 12 nowych tytułów, jednak szczególnie dwa z nich powinny przyciągnąć waszą uwagę. Pierwszy z nich to świeżutka propozycja do Ryana Murphy'ego, stojącego za takimi tytułami jak „Glee”, „Hollywood”, „Ratched”, „Wybory Paytona Hobarta” czy „Pose” czy opartych na faktach „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona” „American Crime Story: Zabójstwo Versace”. Niedawno głośno było o jego serialu „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”, a teraz będziemy mogli obejrzeć kolejną historię, którą zainspirowała prawdziwa sprawa kryminalna. Murphy opowiada o bogatych braciach Menendez, którzy zabili swoich rodziców. Jakie były motywy ich postępowania? Jak wyglądał za kulisami jeden z najbardziej głośnych procesów w historii Ameryki? Jeżeli lubicie produkcje true crime, to coś, czego nie możecie przegapić.

Drugi tytuł, który jeszcze przed oficjalną premierą narobił niemałego zamieszania, to dramat „Jego trzy siostry” z Natashą Lyonne, Elizabeth Olsen i Carrie Coon. Film opowiada o dorosłych kobietach, siostrach, które nie utrzymują ze sobą na co dzień kontaktu, jednak zostają do tego zmuszone ze względu na chorobę ojca, z którym spędzić chcą jego ostatnie dni. Obraz został bardzo wysoko oceniony przez krytyków, którzy mieli okazję wcześniej go obejrzeć. Chwalony jest klimat filmu, wysokiej klasy, wrażliwy i szczerzy scenariusz, ale przede wszystkim ekranowe wcielenia trzech aktorek.

Co w tym tygodniu na Netflix? Rozpiska premier

„CoComelon”, sezon 11. – poniedziałek

J.J. pomoże ci w nauce liter, liczb, odgłosów zwierząt i wielu innych rzeczy w serialu edukacyjnym pełnym zabaw i wierszyków dla całej rodziny!

„Kulinarna walka klas” – wtorek

Od szefów kuchni po pełnych pasji amatorów – 100 osób z różnych środowisk i z doskonałym wyczuciem smaku rywalizuje ze sobą w zaciętej kulinarnej rozgrywce.

„Tyler Henry i rozmówcy z zaświatów” – wtorek

Znani goście nawiązują kontakt z Henrym, „najważniejszym medium Ameryki”, poprzez odczyty emocjonalne, odnajdywanie nadziei, uzdrowienia i odpowiedzi na wielkie tajemnice życia.

„Zazdrosna” – środa

Niemal 40-letnia Vicky, załamana rozstaniem, postanawia poszukać nowej miłości. Tak rozpoczyna się jej przełomowa i przezabawna podróż ku samopoznaniu.

„Co dalej: Przyszłość oczami Billa Gatesa” – środa

Posłuchaj, co filantrop i wizjoner Bill Gates sądzi na temat palących globalnych problemów i najnowszych technologii, które zmienią świat.

„Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów” – czwartek

Ten trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.

„Królowa łotrów” – czwartek

W szalonych latach 80. dziewczyna o dobrym sercu zmienia się w krwiożerczą profesjonalną wrestlerkę, przeciw której zwraca się cały naród.

„Zmierzch bogów” – czwartek

Zack Snyder zaprasza na „Zmierzch bogów” — odważny i spektakularny serial animowany inspirowany mitologią nordycką. W tym mitycznym świecie wielkich bitew, wielkich czynów i wielkiej rozpaczy nieustępliwa wojowniczka Sigrid ratuje należącego do śmiertelników króla Leifa i zdobywa jego serce. Podczas nocy poślubnej przychodzi im jednak zmierzyć się z gniewem Thora.

„KLASS 95: Moc piękna” – piątek

Shaio Domínguez w latach 90. w Kolumbii założyła pierwszą międzynarodową agencję modelek, dzięki której odkryła moc piękna. Edgar Trejos, frontman gangsterów, widzi w Shaio i jej agencji okazję do oczyszczenia swojego wizerunku i zrobi wszystko, aby ich zinfiltrować. Niemożliwa miłość, piękne kobiety, wiele marzeń do spełnienia i sytuacja, która wymyka się spod kontroli.

„Jego trzy córki” – piątek

Emocje osiągają zenitu, gdy trzy nieutrzymujące ze sobą kontaktu siostry spotykają się w Nowym Jorku, żeby opiekować się chorym ojcem w jego ostatnich dniach.

„Resident”, sezony 1-5 – piątek

Student medycyny odkrywa trudy szpitalnego życia i przechodzi intensywne szkolenie pod okiem wybitnego starszego rezydenta.

