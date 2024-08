Nie przegap! Piąta edycja „Zamojskiego Winogrania” już w najbliższą sobotę

Już niebawem Zamość na jeden dzień zamieni się w stolicę polskiego winiarstwa. 10 sierpnia rozpocznie się "Zamojskie Winogranie", czyli prawdziwe święto wina. Festiwal obejmie trzy kluczowe rynki miasta: Rynek Wielki, Rynek Solny i Rynek Wodny, oferując uczestnikom niezapomniane wrażenia.

16 lokalnych winiarzy zaprezentuje swoje wyborne trunki. Goście będą mieli okazję również spróbować około 7 000 dań regionalnych przygotowanych specjalnie na tę okazję. Warto zaznaczyć, że region Roztocza i Zamojszczyzny obfituje w wiele niesamowitych smaków. Wśród potraw, które ciężko znaleźć w innych częściach Polski są pierogi biłgorajskie (nadziewane kaszą gryczaną, białym serem i ziemniakami), gulasz roztoczański, reczczoniak, łupcie czy świeżo wypiekane cebularze.

Przygotuj się na wieczór wspaniałej muzyki

Tegoroczne „Zamojskie Winogranie” to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla uszu. Na scenie wystąpią Mezo oraz Kayah, która będzie gwiazdą wieczoru. Jej występ z pewnością przyciągnie tłumy fanów, a energetyczna muzyka wprowadzi wszystkich w doskonały nastrój. Muzyczne atrakcje dopełni DJ Orlikowski, który rozgrzeje parkiet na Rynku Wielkim. Dla miłośników różnych gatunków muzycznych przygotowano także inne koncerty, które sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Kulinarne pokazy i warsztaty

Festiwal to także okazja, aby nauczyć się czegoś nowego. Marcin Sikora, szef kuchni Winiarnia Zamojska, poprowadzi pokazy live cooking, gdzie będzie można podziwiać, jak powstają wyjątkowe dania inspirowane winami. Jego autorskie przepisy z pewnością zainspirują wielu kucharzy amatorów do eksperymentów w swojej kuchni. Dodatkowo, sommelierzy z Centrum Wina poprowadzą wykłady na temat winiarstwa i technik degustacji. Uczestnicy będą mogli zarezerwować miejsca na te kameralne sesje, które odbędą się w Hotelu Morando i Hotelu Arte. To doskonała okazja, aby pogłębić swoją wiedzę o winie i nauczyć się, jak cieszyć się nim w pełni.

Czy wiesz, że kieliszek do wina powinno się trzymać za nóżkę, a nie za czaszę. Dzięki temu unika się ogrzewania wina ciepłem dłoni, co mogłoby wpłynąć na jego smak i aromat?

Strefy relaksu i transport

Na uczestników czeka także strefa Chill Out w sadzie, gdzie będzie można odpocząć i delektować się regionalnymi specjałami. W cieniu drzew, przy dźwiękach spokojnej muzyki, każdy będzie mógł zrelaksować się i naładować baterie przed kolejnymi atrakcjami.

Dla wygody gości uruchomiono bezpłatny Wine Bus, kursujący na trasie Lublin – Zamość, który zapewni łatwy i komfortowy dojazd na festiwal. To rozwiązanie nie tylko ułatwi transport, ale także pozwoli skupić się na degustacji bez obaw o powrót do domu.

Cydrowe rozgrywki i specjalne Menu

W strefie Rynku Wodnego odbędą się cydrowe rozgrywki „ALE PARY”, gdzie najlepsze pary mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. To świetna okazja do zabawy i rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Dodatkowo, 16 top restauracji z Zamościa przygotuje po dwa dania inspirowane smakami wybranej winnicy, oferując je w promocyjnej cenie 45 zł za danie główne z kieliszkiem dedykowanego wina. To niepowtarzalna szansa, aby spróbować wyjątkowych potraw stworzonych specjalnie na tę okazję i doświadczyć harmonii smaków, którą może zapewnić tylko połączenie wyśmienitego jedzenia z odpowiednio dobranym winem.

Nauka rozpoznawania dobrego wina

Jednym z celów festiwalu jest edukacja na temat wina. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznać dobre wino po jego kolorze, zapachu i smaku. Kolor wina powinien być klarowny – białe wina mają barwę od słomkowej do złotej, a czerwone od rubinowego do ceglanego. Dobre wino ma bogaty bukiet aromatów i zbalansowany smak, z przyjemnym finiszem. Poznanie tych podstawowych zasad pozwoli każdemu uczestnikowi czerpać jeszcze większą przyjemność z degustacji i dokonywać świadomych wyborów przy zakupie win.

Piąta edycja „Zamojskiego Winogrania” to wyjątkowe wydarzenie, które łączy miłośników wina, dobrej kuchni i świetnej muzyki.

. To doskonała okazja, aby poznać smaki regionu, nauczyć się czegoś nowego o winie i spędzić niezapomniany dzień z przyjaciółmi i rodziną.

Nie przegap tego wyjątkowego festiwalu! Więcej szczegółów na stronie: www.zamojskiewinogranie.pl