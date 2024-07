Zanim obejrzysz, przeczytaj książkę. 15 świetnych tytułów, które doczekały się filmowych adaptacji

Bogactwo szczegółów, głębia postaci i rozbudowana fabuła książek, stanowi doskonały materiał źródłowy dla filmowców. Często to właśnie bestsellerowe powieści stają się podstawą do stworzenia niezapomnianych produkcji filmowych, które przyciągają widzów do kin i przed ekrany telewizorów.

Warto jednak pamiętać, że adaptacja filmowa nie zawsze jest w stanie oddać pełnię magii, jaką niesie ze sobą książka. Niejednokrotnie zdarza się, że filmowcy, by dostosować się do ograniczeń czasowych, pomijają ważne wątki, zmieniają zakończenia lub upraszczają charaktery postaci. Dlatego właśnie warto najpierw przeczytać książkowe pierwowzory. Oto 15 takich tytułów!

Wyśmienite książki, na podstawie których nakręcono słynne filmy

„Lot nad kukułczym gniazdem” – Ken Kesey

McMurphy, szuler, dziwkarz i zabijaka, udaje wariata, żeby wykpić się od odsiadywania wyroku. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym wydaje mu się dobrym żartem. Do chwili, gdy dowiaduje się, że nie odzyska wolności, dopóki nie uznają go za wyleczonego.

„Rebeka” – Daphne du Maurier

Powieść nagrodzona National Book Award. Książka, która zainspirowała Alfreda Hitchcocka i Stephena Kinga. Ten drugi otwarcie przyznaje, że to jedna z najważniejszych książek w jego życiu. Podczas wyprawy na Riwierę Francuską nieśmiała dziewczyna poznaje zamożnego wdowca, Maxima de Wintera, i po krótkiej znajomości zgadza się za niego wyjść. Szczęśliwe chwile kończą się, kiedy małżeństwo przyjeżdża do Manderley – rodzinnej posiadłości Maxima. W mężczyźnie zachodzą niewyjaśnione zmiany, a nowa pani de Winter uświadamia sobie, że w ogóle go nie zna…

„Wyznania gejszy” – Arthur Golden

Opowieść Sayuri, córki prostego rybaka, zaczyna się w 1929 roku, gdy jako dziewięcioletnia dziewczynka zostaje sprzedana przez ojca do renomowanej szkoły gejsz w Kioto. Oczami Sayuri śledzimy jej edukację podporządkowaną uprzyjemnianiu czasu mężczyznom: naukę tańca, muzyki, noszenia kimona, sztuki makijażu i układania włosów, nalewania sake. Wrażliwa i inteligentna Sayuri zostaje wrzucona w brutalną rzeczywistość, w której dziewictwo dziewczyny staje się towarem sprzedawanym na licytacji temu, kto zaoferuje najwięcej.

„Duma i uprzedzenie” – Jane Austen

Opowieść o codziennym życiu angielskiego ziemiaństwa na przełomie XVIII i XIX wieku. Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć na prowincji odpowiedniego kandydata. Pojawia się jednak iskierka nadziei, bo oto do położonej w sąsiedztwie posiadłości Netherfield Park wprowadza się młody i bogaty kawaler.

„Zabić drozda” – Harper Lee

Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na południu USA. Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, broni młodego czarnoskórego mężczyznę, oskarżonego o zgwałcenie biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu wszechpanującego rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji.

„Hrabia Monte Christo” – Aleksander Dumas

Genialne dzieło Dumasa to wciąż niedościgniony pierwowzór opowieści o wielkiej intrydze, sile zemsty, potędze przyjaźni i triumfie człowieka w walce o honor.

„Chłopiec z latawcem” – Khaled Hosseini

Uniwersalna opowieść o przyjaźni, zdradzie i próbie naprawienia błędów przeszłości. Wstrząsający obraz Afganistanu – od obalenia monarchii, przez sowiecką inwazję, aż do przejęcia rządów przez talibów.

„Przeminęło z wiatrem” – Margaret Mitchell

Scarlett O’Hara. Rozpieszczona córka plantatora bawełny. Intrygantka o zielonych oczach, najwęższej talii w trzech hrabstwach i niebywałym tupecie, dzięki którym prawie każdego mężczyznę potrafi okręcić sobie wokół palca. Ale ona zechciała tego jedynego, który jej nie uległ. Nawet kiedy na jej drodze staje Rhett Butler – bezkompromisowy, inteligentny i cyniczny oficer – nie zamierza zmieniać swoich planów. A Rhett nie zamierza zrezygnować z niej.

„Outsiderzy” – S.E. Hinton

Outsiderzy opowiadają historię rywalizacji dwóch młodzieżowych gangów wywodzących się z odmiennych klas społecznych. Poruszające losy dzieci ulicy uczą wartości i przyjaźni, ale także prowokują do refleksji nad społeczną sprawiedliwością.

„To” – Stephen King

Dorośli uznają miejscowość Derry za swojskie i porządne miasto, idealne do wychowywania dzieci. Ale to dzieci widzą – i czują – co tak strasznie różni Derry od innych miejsc. Tylko one potrafią dostrzec „TO”, ukryte w kanałach, przybierające najróżniejsze postacie, prosto z dziecięcych koszmarów. „TO” zna ich największe lęki, ale tylko dzieci mogą stanąć do walki z potworem.

„Park Jurajski” – Michael Crichton

Dzięki zaangażowaniu ekscentrycznego milionera na niewielkiej wyspie w pobliżu Kostaryki powstaje Jurassic Park, którego największą atrakcją są żywe dinozaury, sklonowane za sprawą DNA pozyskanego z krwi zatopionych w bursztynie owadów. Niestety stworzony przez człowieka ekosystem wymyka się spod kontroli – dinozaury wydostają się na wolność i rozpoczynają polowanie na inne stworzenia oraz... ludzi.

„Dziwne losy Jane Eyre” – Charlotte Bronte

Historia młodej dziewczyny, która po stracie obojga rodziców, trafia do domu brata swojej matki. Nie potrafi jednak obudzić uczuć u ciotki, która – gdy tylko nadarza się okazja – pozbywa się dziewczynki, wysyłając ją do szkoły dla sierot, słynącej z surowego rygoru. Jane jednak udaje się przeżyć, zdobywa wykształcenie i wreszcie znajduje pracę jako guwernantka, w domu Edwarda Rochestera, samotnie wychowującego przysposobioną córkę. Wydawałoby się, że tu wreszcie znajdzie prawdziwe szczęście. Jednak los upomni się zadośćuczynienia za winy z przeszłości jej ukochanego pana. Jane nocą ucieka szukać swojej własnej drogi.

„Małe kobietki” – Louisa May Alcott

Stany Zjednoczone, lata 60. XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej opiekę nad czterema córkami sprawuje ich matka, Marmee, która wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu.

„Miłość ponad czasem” – Audrey Niffenegger

Clare, urocza studentka sztuk pięknych i Henry, niekonwencjonalny bibliotekarz, spotkali się po raz pierwszy, gdy ona miała sześć lat, a on trzydzieści sześć. Kiedy Clare skończyła dwadzieścia trzy, a Henry trzydzieści jeden – zostali małżeństwem. Choć wydaje się to niemożliwe, jednak jest prawdziwe. Henry bowiem to jedna z pierwszych osób na świecie, u których wykryto rzadkie zaburzenie genetyczne: od czasu do czasu jego biologiczny zegar uruchamia się na nowo i Henry przemieszcza się w czasie. Znika nieoczekiwanie, pozostawiając po sobie tylko stosik ubrań. Nigdy nie wie, gdzie się znajdzie i jaka będzie otaczająca go rzeczywistość.

„Bez mojej zgody” – Jodi Picoult

Annie nic nie dolega, a mimo to żyje tak, jakby była obłożnie chora. W wieku trzynastu lat ma już za sobą niejedną operację, wielokrotnie oddawała krew, żeby utrzymać przy życiu swoją starszą siostrę Kate, która we wczesnym dzieciństwie zapadła na białaczkę.

