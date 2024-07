Książki, które musisz przeczytać przed śmiercią. 20 wyśmienitych tytułów

Literatura od wieków stanowi okno na świat, oferując czytelnikom nie tylko rozrywkę, ale także głębokie refleksje, emocje i uniwersalne prawdy. Wśród niezliczonych tytułów, jakie powstały na przestrzeni lat, znajdują się takie, które wywierają niezatarte wrażenie i stają się lekturami obowiązkowymi. Te książki przekraczają granice czasowe i kulturowe, zachwycając kolejne pokolenia czytelników.

W niniejszym zestawieniu prezentujemy 20 wyśmienitych tytułów, które każdy miłośnik literatury powinien przeczytać przynajmniej raz w życiu.

20 książek, które każdy musi przeczytać przed śmiercią według redakcji „Reader's Digest”

20. „Popiół i żar: Wspomnienie” – Frank McCourt

Wspomnienia Franka McCourta, urodzonego w Brooklynie w Nowym Jorku, syna irlandzkich emigrantów. To wzruszająca, widziana oczyma kilkunastoletniego chłopca historia. Kryzys lat dwudziestych zmusza rodzinę do powrotu do kraju

19. „1984” – George Orwell

Napisana ponad siedemdziesiąt lat temu powieść w chwili wydania była złowrogą przepowiednią George’a Orwella dotyczącą zagrożenia, jakie niesie za sobą totalitaryzm. I chociaż rok 1984 już dawno minął, dystopijna wizja świata permanentnej wojny, w którym życie jednostki jest w całości podporządkowane władzom, kłamstwa zastępują prawdę, a samodzielne myślenie może być zbrodnią, jest nadal aktualna.

18. „Z wielką odwagą. Jak odwaga bycia wrażliwym zmienia to, jak żyjemy i kochamy, jakimi rodzicami i liderami jesteśmy” – Brene Brown

Na podstawie ponad dwunastu lat pionierskich badań nad związkami międzyludzkimi oraz takimi uczuciami, jak wstyd czy empatia, dr Brené Brown obala kulturowy mit, zgodnie z którym wrażliwość jest słabością, oraz dowodzi, że tak naprawdę jest ona naszą najdokładniejszą miarą odwagi.

17. „Wielkie nadzieje” – Charles Dickens

Osierocony Pip mieszka z siostrą i jej mężem kowalem. Pewnego dnia chłopiec pomaga ukrywającemu się zbiegowi.

16. „Diuna” – Frank Herbert

Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we wszechświecie źródło melanżu. Z rozkazu Padyszacha Imperatora planetę przejmują Atrydzi, zaciekli wrogowie władających nią dotychczas Harkonnenów. Zwycięstwo księcia Leto Atrydy jest jednak pozorne – przejęcie planety ukartowano. W odpowiedzi na atak Imperium i Harkonnenów dziedzic rodu Atrydów Paul staje na czele rdzennych mieszkańców Diuny i sięga po imperialny tron.

15. „Było minęło: wspomnienia dziecka-żołnierza” – Ishmael Beah

Ishmael Beah urodził się i dorastał w Sierra Leone, w czasie gdy kraj ogarnęła wojna domowa. Bardzo szybko stracił rodzinę i razem z kilkorgiem kolegów próbował przeżyć w ogarniętym chaosem kraju. Był świadkiem rzezi dokonywanych przez rebeliantów i żołnierzy, a wkrótce stał się jednym z nich.

14. „Z zimną krwią” – Truman Capote

Dokument zbrodni popełnionej przez dwóch recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmera z Kansas. Wydarzenie to zostało szczegółowo opisane, podobnie jak śledztwo, pościg za mordercami, proces i zachowanie przestępców w sądzie i więzieniu aż po egzekucję.

13. „Umiłowana” – Toni Morrison

Osiemnaście lat temu Sethe udało się uciec i od tego czasu nie jest już niewolnicą. Mieszka w Ohio wraz z córką Denver oraz teściową. Nie czuje się jednak wolna. Wciąż dręczą ją wspomnienia z poprzedniego życia, a jej dom nawiedza duch utraconego dziecka.

12. „Człowiek w poszukiwaniu sensu” – Victor Frankl

Jedna z najbardziej wpływowych książek w literaturze psychiatrycznej od czasu Freuda. Zaczyna się od długiego, suchego i głęboko poruszającego osobistego eseju o pięcioletnim pobycie Frankla w Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych i jego wysiłkach w tym czasie, by znaleźć powody do życia. Druga część książki opisuje metody psychoterapeutyczne, które Frankl opracował jako pierwszy na bazie swoich doświadczeń z obozów.

11. „Wszyscy ludzie prezydenta” – Carl Bernstein, Bob Woodward

Historia dziennikarskiego śledztwa, które na zawsze zmieniło Amerykę. Książka stała się bestsellerem, a jej filmowa adaptacja z Robertem Redfordem i Dustinem Hoffmanem zdobyła cztery Oscary.

10. „Duma i uprzedzenie” – Jane Austin

Opowieść o codziennym życiu angielskiego ziemiaństwa na przełomie XVIII i XIX wieku. Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć na prowincji odpowiedniego kandydata.

9. „Fałdka czasu” – Madeleine L’Engle

Meg Murry i jej mały, niezwykły braciszek Charles Wallace nie przypuszczali, że wyprawa do opuszczonego domu w lesie stanie się początkiem niesamowitej, pełnej zdumiewających, choć często niebezpiecznych przygód, wyprawy w bezmiar kosmosu, która miała doprowadzić do rozwikłania tajemnicy zniknięcia ich ojca.

8. „Opowieść podręcznej” – Margaret Atwood

Freda jest Podręczną w Republice Gilead. Może opuszczać dom swojego Komendanta i jego Żony tylko raz dziennie, aby pójść na targ, gdzie wszystkie napisy zostały zastąpione przez obrazki, bo Podręcznym już nie wolno czytać. Co miesiąc musi pokornie leżeć i modlić się, aby jej zarządca ją zapłodnił, bo w czasach malejącego przyrostu naturalnego tylko ciężarne Podręczne mają jakąś wartość.

7. „Drużyna Pierścienia” – J.R.R. Tolkien

W zamierzchłych czasach kowale elfów wykuli Pierścienie Mocy. Lecz Mroczny Władca, stworzył w tajemnicy Jedyny Pierścień, napełniając go swą potęgą, aby rządził pozostałymi. Ale Pierścień zniknął i przepadł gdzieś w Śródziemiu.

Minęło wiele wieków, zanim się odnalazł i trafi ł w ręce hobbita, którego przeznaczeniem stała się wędrówka do Krainy Cienia, by go zniszczyć.

6. „Mały książę” – Antoine de Saint-Exupéry

Opowieść o poszukiwaniu przyjaźni, bliski jest sercu każdego czytelnika dzięki swojej nieprzemijającej mądrości. Od 1943 roku jest wydawany w milionach egzemplarzy na całym świecie.

5. „Lśnienie” – Stephen King

Danny Torrance ma tylko pięć lat, ale jego paranormalne zdolności sprawiają, że widzi więcej niż zwykłe dziecko. Kiedy jego ojciec, niespełniony pisarz o imieniu Jack, dostaje pracę jako opiekun górskiego hotelu Panorama, rodzina przenosi się w nowe miejsce, licząc, że najbliższe kilka miesięcy spędzą w ciszy i spokoju. Żadne z nich nie wie jednak, co tak naprawdę ich czeka.

4. „Dolina lalek” – Jacqueline Susann

Tabletki albo kapsułki, popijane whisky albo połykane same – to cudowne leki pozwalające odreagować i zapomnieć się w twardym światku gwiazd Nowego Jorku trójce przyjaciółek – Anne, Neely i Jennifer. To cena, jaką płacą za dotarcie na sam szczyt. A schodzi się z niego już tylko do Doliny Lalek.

3. „Where the Sidewalk Ends” – Shel Silverstein

Wejdź... bo tam, gdzie kończy się chodnik, zaczyna się świat Shela Silversteina. Spotkasz tam chłopca, który zamienia się w telewizor i dziewczynkę, która zjada wieloryba. Mieszkają tam jednorożec i Bloath, a także Sarah Cynthia Sylvia Stout, która nie chce wynosić śmieci. To miejsce, w którym myje się swój cień i sadzi diamentowe ogrody, miejsce, w którym buty latają, siostry są licytowane, a krokodyle chodzą do dentysty.

2. „Zabić drozda” – Harper Lee

Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na południu USA. Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, broni młodego Murzyna oskarżonego o zgwałcenie biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu wszechpanującego rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji.

1. „Anna Karenina” – Lew Tołstoj

Piękna młoda kobieta spełnia się jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na petersburskich salonach. Spokój znika wraz z pojawieniem się hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny namiętność, jakiej nigdy nie zaznała. I zniszczenie, którego nie da się cofnąć.

