Znana aktorka wraca po latach do „Klanu”, a fani piszą, że to „zniewaga”. „Przestańcie robić z nas głupków!”

Ewy Florczak nie trzeba nikomu przedstawiać. 75-letnia aktorka znana jest dobrze fanom polskich seriali, szeroka publiczność poznała ją już pod koniec lat 70. w serialu „07 zgłoś się”, w którym grała u boku Bronisława Cieślaka sierżant Ewę Olszańską. Od lat aktorka gra też w „Na Wspólnej”. W swoim dorobku ma także role w „Prawie Agaty”, „Barwach szczęścia” czy „Pierwszej miłości”.

Wielu jednak widzów najbardziej może łączyć ją jednak z rolą w „Klanie”, ponieważ grała w serialu od czasu jego premiery w 1997 roku. Na początku emisji produkcji była ona niezwykle popularna wśród Polskich widzów – jego oglądalność sięgała nawet ponad 7 mln widzów. Dla porównania sezon 2022/2023 serialu miał widownię 990 tys. osób.

Pamiętacie Wandę Łuczak z apteki „Pod Modrzewiem”?

Florczak w „Klanie” do 2002 roku wcielała się w postać Wandy Łuczak, pracownicy apteki „Pod Modrzewiem”, należącej do Marii Lubicz, a potem do Elżbiety Chojnickiej. Teraz aktorka powraca do serialu, jednak zagra nową postać – matkę Rafała czyli męża Oli. Informację o tym produkcja TVP podała w swoich mediach społecznościowych.

„Ogromnie cieszymy się, że w nowych odcinkach do »Klanu« po latach nieobecności wraca Ewa Florczak! Niestety nie będzie już naszą ukochaną Wandą. Wcieli się w nową postać — matkę Rafała, czyli męża Oli. Mamy nadzieję, że wpadnie kiedyś chociaż na Elżunię… Scena po latach z Barbarą Bursztynowicz nam się po prostu należy!” – czytamy.

Fani „Klanu” do twórców serialu: Przestańcie robic z nas głupków

Widzowie serialu nie wydają się jednak zadowoleni z takiego rozwoju wydarzeń.

„Kompletnie bez sensu. Ta sama osoba a dwie różne postacie w serialu. To bardzo obniża tzw. wiarygodność serialu”;

„Nienawidzę, gdy wcześniejsze postaci grają później inne! Oglądam Klan od początku i tak samo wkurza mnie, że powróciła dawna aktorka, która grała kiedyś postać Wiesi, która wciela się teraz w sąsiadkę Lubiczów. Co to, nie ma innych aktorów? Przestańcie robić takie barachło i głupków z wiernych fanów Klanu”;

„Dokładnie. Wierni fani pamiętają te osoby, mimo że nie grają, utożsamiamy się jakoś z postaciami. Nie powinno to tak wyglądać”;

„Super niespodzianka, ale smakuje inaczej, że jednak to nie Wanda” – piszą.

