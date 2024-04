TVP usuwa kolejny program. Oglądały go miliony widzów

„Polskie Biesiady” zrodziły się z pomysłu poprzedniego prezesa Telewizji Polskiej Mateusza Matyszkowicza. Format polegał na „wspólnym, międzypokoleniowym śpiewaniu w plenerze” w towarzystwie gwiazd w ramach letniego pikniku.

– Nie ma w Polsce formatu, w którym ludzie naprawdę śpiewają razem. To hit telewizji niemieckiej od dekad. Nasz program nie powiem, że jest wzorowany na „Lustige Musikanten”, ale gdzieś wychodzi z podobnego pomysłu – mówił kilka miesięcy temu w rozmowie z portalem Press Mateusz Matyszkowicz.

Czym był format „Polskie Biesiady”?

Koncerty z cyklu „Polskie biesiady” Telewizja Polska nadawała od czerwca do sierpnia 2023 roku w TVP2 w soboty o godzinie 20:05. Biesiady, które obejrzeć mogli widzowie odbywały się na Śląsku w Rybniku i w Pszczynie, w świętokrzyskiej Tokarni, w Warszawie, w Małopolsce u podnóża gór, w mazowieckiej Iłży, na Mazurach oraz w Chełmie na Lubelszczyźnie.

Występowały podczas nich gwiazdy związane i kojarzone z poszczególnymi regionami Polski, lokalne zespoły folkowe czy uczestnicy programów „The Voice of Poland” i „Szansa na sukces”.

„Polskie Biesiady” oglądały miliony Polaków

Telewizja Polska rezygnuje teraz z „Polskich Biesiad”, ponieważ format nie pasuje do estetyki obecnych władz TVP, które nie chcą promować muzyki biesiadnej i disco polo na antenie.

Publiczny nadawca decyduje się na ten ruch mimo tego, że program był hitem telewizji. Pierwszą odsłonę śledziło 1,30 mln osób, co skłoniło TVP do utworzenia specjalnego kanału TP GO, w którym „Polskie Biesiady” były nadawane w kółko.

