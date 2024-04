Dagmara Kaźmierska odchodzi z „Tańca z Gwiazdami”! Nagrała smutne pożegnanie

Udział Dagmary Kaźmierskiej w programie „Taniec z Gwiazdami” budził niemałe kontrowersje. Pogłębiał to fakt, że z odcinka na odcinek gwiazda przechodziła do kolejnych etapów show, podczas gdy odpadały znacznie lepiej oceniane przez jury osoby. W końcu sama Kaźmierska zdecydowała, że odchodzi z hitu Polsatu.

Dlaczego Dagmara Kaźmierska odchodzi z „Tańca z Gwiazdami”?

Ulubienica widzów „Tańca z Gwiazdami” dodała na swój Instagram wideo, na którym widać także jej syna Conana. Zwraca się do swoich fanów smutnym tonem, informując, że „przychodzi z bardzo smutną wiadomością”.

– Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć — nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć — nie dało rady – powiedziała.

Conan, który studiuje medycynę, stwierdził też, że „dłużej nie może się na to godzić”. – I tak się godziłem, że mama tańczyła, eksploatowała te nogi — do tego jeszcze doszło złamane żebro – powiedział.

Znana z TTV jako „Królowa życia” Kaźmierska dodała, że przez złamane żebro nie może nawet oddychać.

– Całą noc nie spałam. Jednak nie dam rady dalej. Przepraszam was, jeśli was zawiodłam, bo wiem, że chcieliście, żebym doszła do finału. Bawcie się dalej tym programem. Tam są wspaniali ludzie — pięknie tańczą – powiedziała. – Przynajmniej Czarna Mamba odetchnie już z ulgą. Nie będę już męczyć jej zmysłu wzroku. Nie będzie musiała wołać o pomstę do nieba, jak widziała, jak próbuję tańczyć. Dbajcie o zdrowie – dodała Kaźmierska.

Dagmara Kaźmierska była skazana za sutenerstwo

Dagmara Kaźmierska zasłynęła dzięki programowi „Królowe życia” na kanale TTV. Celebrytka ma na koncie kryminalną przeszłość – odbywała 14 miesięcy pozbawienia wolności za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwo, stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. To nie przeszkodziło jej jednak w zrobieniu kariery w telewizji i wydaniu książek – „Prawdziwa historia Królowej Życia” i „Prawdziwa historia Królowej Życia. Za kratami”. Obecnie Kaźmierska robi karierę telewizyjną – oprócz „Tańca z Gwiazdami” występuje w „Pamiętnikach z wakacji” czy show „Dagmara szuka męża”.

