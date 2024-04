Anna-Maria Sieklucka odcina się od filmu „365 dni”? „To produkcja ukazująca patriarchalną, przemocową relację”

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz: Diametralnie zmieniłaś fryzurę, co stoi za tak radykalnym cięciem?

Anna-Maria Sieklucka: Zmieniam się wewnętrznie, rozwijam się, poszerzam swoją świadomość. Potrzebowałam zmiany nie jako aktorka, a jako kobieta. Włosy niosą ze sobą emocjonalny ślad naszych doświadczeń, przez to, że jestem w swojej wewnętrznej podróży już od dłuższego czasu, poczułam, że skoro przerobiłam już sporo i te doświadczenia są za mną, to włosy będą taką kropką nad i, rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu, domknięciem i nowym początkiem. Zabawne, ale i pokazujące system oceniania.

Stereotypy mają się świetnie w naszym społeczeństwie, doświadczam tego na własnej skórze. Odkąd ścięłam włosy, niektórzy myślą, że zmieniłam orientację, zostałam lesbijką. Na moich socialach dostaję wiele pytań:

„Co ci się stało? Co ty sobie zrobiłaś?! Przeżyłaś jakąś wielką traumę w życiu?”

A przecież mam prawo robić, co chcę, co mi w sercu gra, czego potrzebuję. Mówi się, że jak kobieta zetnie włosy, zachodzą istotne zmiany w jej życiu. To prawda. Dzieją się duże zmiany we mnie. Ubiegły rok był dla mnie rokiem pożegnań, rokiem rozstań. Ten jest rokiem nowych początków i podróży.

Weszłam w proces bardzo głębokiej pracy nad sobą, takie spotkanie ze swoim wewnętrznym ja, doświadczeniami i emocjami wymaga, jak sądzę dziś, dużej odwagi.