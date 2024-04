Będzie polski serial o branży pornograficznej. To wydarzyło się naprawdę

Serwis streamingowy Max zadebiutuje w Polsce już w czerwcu tego roku. Ma zapewnić subskrybentom ponad dwukrotnie większą bibliotekę treści w porównaniu z HBO Max. Na ofertę programową będą składać się seriale, filmy pokazywane wkrótce po premierach kinowych, produkcje dokumentalne oraz kultowe programy telewizyjne i międzynarodowe wydarzenia sportowe – w tym Letnie Igrzyska Olimpijskie. Serwis streamingowy zaoferuje użytkownikom również dostęp do najpopularniejszych kanałów telewizyjnych oraz do stacji newsowych takich jak TVN24 i CNN.

Powstaje polski serial o branży pornograficznej

Jak informuje portal Wirtualne Media, Max będzie miał dla polskich widzów aż 10 rodzimych produkcji, a niebawem ruszą pracę nad jednym z nich.

– Niedługo mają rozpocząć się zdjęcia do jednego z pierwszych polskich seriali oryginalnych serwisu streamingowego Max. Nowa produkcja Max Original będzie opowiadała o kulisach branży pornograficznej w latach 80. i 90. – tych i jest inspirowana prawdziwą historią – podaje biuro prasowe Warner Bros Discovery.

Jak podaje portal Filmweb, w serialu zagrać mają zarówno polscy, jak i zagraniczni aktorzy.

Platforma, jeszcze pod nazwą HBO, już wcześniej współpracowała z polskim twórcami. Tak powstały kultowe seriale i filmy, w tym: „Wataha”, „Ślepnąc od świateł”, „Odwilż” (którego 2. sezon mamy obejrzeć na Max), „Film balkonowy”, „Ostatnia rodzina”, „Pokot” czy „Pod mocnym aniołem”.

Nowa platforma Max. Jakie pakiety są w ofercie?

W Polsce Max zaoferuje trzy różne pakiety, z możliwością wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej oraz pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport” za miesięczną opłatą. Dostęp do transmisji z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024 będzie obejmował wszystkie pakiety, co oznacza, że każdy użytkownik platformy uzyska pełny dostęp do najlepszych relacji z największego święta sportu. Pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport” będzie mógł dokupić każdy użytkownik subskrybujący platformę. Kanały i treści dostępne na żywo w ramach każdego z pakietów mogą zawierać reklamy.

Pakiet podstawowy

Cechuje go bardziej przystępna cena, a więc większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera, który jest lokalnym pionierem w zastosowaniu rozwiązań łączących tańsze subskrypcje z limitowaną liczbą wyświetlanych reklam.

Oglądnie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Pakiet Standard:

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet Premium:

Najlepsze doświadczenie oglądania seriali, filmów i programów.

Oglądnie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport”

Dostęp do bogatej biblioteki kanałów na żywo m.in. stacji informacyjnych – TVN24 i CNN, rozrywkowych – TVN, TVN7, dla dzieci – Cartoon Network i Cartoonito, a także sportowych – Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans i wielu więcej. „Kanały TV i Sport” dostępny będzie jako dodatek do każdego bazowego pakietu.

