TVP Info w kropce. Tragiczne wyniki oglądalności

Według danych Nielsen Audience Measurement, TVN24 mogło cieszyć się największą popularnością wśród kanałów informacyjnych, osiągając średni dobowy udział na poziomie 6,21 proc. W porównaniu do marca poprzedniego roku, stacja zanotowała imponujący wzrost o 26,73 proc. To niezwykle pozytywny wynik, który potwierdza utrzymanie TVN24 na czele rynku informacyjnego.

Telewizja Republika z największym wzrostem

Największe wzrosty wśród wszystkich stacji informacyjnych odnotowała Telewizja Republika, która zanotowała trzecią najwyższą miesięczną oglądalność w historii swojego nadawania. Jej udział wyniósł 2,94 proc., co oznacza wzrost o aż 3166,67 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To spektakularny wynik, który nie pozostawia wątpliwości co do zainteresowania widzów treściami oferowanymi przez tę stację.

Nieco gorzej przedstawia się sytuacja TVP Info. Średni miesięczny wynik kanału wyniósł zaledwie 1,30 proc., co stanowi spadek o 71,74 proc. w stosunku do roku poprzedniego. To wynik, który stawia TVP Info w dramatycznej sytuacji i z pewnością budzi poważne obawy wśród osób odpowiedzialnych za kierowaniem stacji.

Ciekawym zjawiskiem jest również wzrost popularności Telewizji wPolsce.pl, która odnotowała wzrost o 1033,33 proc. do 0,34 proc. Chociaż może to wydawać się niewielką liczbą w porównaniu z innymi stacjami, należy zauważyć, że jest to ogromny postęp, który wskazuje na rosnące zainteresowanie.

TVN24 wciąż na pozycji lidera

Analizując dane szczegółowo, można zauważyć, że nie tylko ogólna oglądalność stacji się zmienia, ale również udział w różnych grupach wiekowych. TVN24 nadal utrzymuje swoją pozycję lidera w grupie widzów w wieku 16-49 lat, osiągając wynik na poziomie 3,18 proc. z wzrostem o 3,58 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jednakże, na drugie miejsce w tej grupie awansowała Telewizja Republika, która zanotowała wzrost o aż 5150 proc., co jest niezwykle imponującym wynikiem.

Podobne trendy można zaobserwować wśród grup kanałów newsowych. TVN24 i TVN24 BiS utrzymują swoją pozycję lidera, zdobywając łącznie 6,74 proc. udziału, co oznacza wzrost o 24,58 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei stacje Telewizji Polsat awansowały na drugie miejsce, zanotowawszy wzrost o 28,02 proc. do 2,97 proc. W tym samym czasie, kanały Telewizji Polskiej spadły na trzecie miejsce, notując spadek o 62,36 proc. do 2,07 proc.

