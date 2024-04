Chcesz to obejrzeć? Jutro może być już za późno. Polskie filmy i seriale znikają z Netfliksa

Jak co miesiąc, platforma Netflix pozbywa się w kwietniu niektórych seriali i filmów. Tym razem jednak z serwisu zniknie bardzo dużo polskich produkcji. Sprawdźcie, co warto nadrobić, nim będzie za późno.

Te seriale i filmy Netflix usuwa w kwietniu – lista

„Dabbe: Ci̇n Çarpmasi” – do 11 kwietnia

Tuż przed weselem Kübra zostaje opętana. Kiedy na jaw wychodzą przerażające fakty, jej przyjaciółka psychiatra postanawia odprawić egzorcyzm.

„Dabbe 5: Zehr-i Cin” – do 11 kwietnia

Dilek zostaje nawiedzona przez złe duchy i traci kontrolę nad swoim ciałem. Szuka pomocy u kobiety, która skrywa mroczne sekrety.

„Mali agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd” – do 12 kwietnia

Trzecia już część przygodowo-familijnego filmu Roberta Rodrigueza opowiadającego o przygodach nastoletnich szpiegów pracujących, tak samo jak ich rodzice, dla rządu USA. Tym razem Carmen zostaje uwięziona w wirtualnej grze stworzonej przez niejakiego „Toymakera” (Sylvester Stallone). Juni rusza na pomoc siostrze, podejmując tym samym walkę ze złem, które zagraża całemu światu!

„Mali agenci” – do 12 kwietnia

Dwaj najlepsi na świecie tajni agenci zostają porwani, uratować ich mogą tylko dwie osoby – ich dzieci. Uzbrojone w najnowsze gadżety, wraz ze swoimi kolegami wyruszają ratować rodziców.

„Mali agenci 2: Wyspa marzeń” – do 12 kwietnia

Najskuteczniejsi agenci świata w nowej misji. Jeszcze bardziej diaboliczni wrogowie, jeszcze bardziej nowoczesne gadżety, tylko agenci są ciągle tak samo prawdziwi, tylko trochę mniejsi. Tym razem do dwójki nieustraszonych agentów dołącza para nowych, małych agentów. Razem wyruszają na ratunek świata, tym razem wrogiem numer jeden jest szalony naukowiec o imieniu Romero.

„Juliusz” – do 14 kwietnia

Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki – nieustająco imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego zachowanie. Lekarstwem na bolączki bohatera wydawać się będzie przypadkowo poznana, beztroska lekarz weterynarii – Dorota. Okaże się jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą.

„Planeta singli 2” – do 14 kwietnia

Związek Ani i Tomka przeżywa poważny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.

„Pech to nie grzech” – do 14 kwietnia

Odnosząca sukcesy bizneswoman – Natalia nie ma szczęścia w miłości i z powodu pecha nie lubi poddawać się romantycznym uniesieniom. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia staje się świadkiem zawarcia niezwykłego zakładu. Jej najlepszy przyjaciel i partner w interesach – Piotr oraz jego piękna narzeczona – Weronika zakładają się o to, że Natalia przez trzy miesiące z nikim się nie zwiąże i w nikim się nie zakocha.

„Kler” – do 14 kwietnia

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz, pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule, który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.

„Straszny film 3” – do 14 kwietnia

Ambitna dziennikarka Cindy Campbell zajmuje się tropieniem zjawisk paranormalnych. Tym razem jej zainteresowanie budzą tajemnicze kręgi, które pojawiły się na polu byłego pastora Toma Logana. Wkrótce najlepsza przyjaciółka Cindy, Brenda, ginie po obejrzeniu pewnej kasety video. Reporterka stara dowieść, czy śmiercionośne nagranie ma jakikolwiek związek ze znakami na polu. Odkrywa, że świat jest zagrożony inwazją kosmitów.

„Charing Cross 84” – do 14 kwietnia

Amerykanka Helen, szukając rzadkich wydań książek, nawiązuje listowny kontakt z brytyjskim właścicielem antykwariatu Frankiem. Po pewnym czasie między dwójką ludzi rodzi się przyjaźń.

„7 uczuć” – do 14 kwietnia

Strach, złość, smutek, radość, wstręt, zazdrość, wstyd. Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy – jak większość z nas – miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić jakość swego dorosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego nie do końca – jak się okazuje – beztroskiego okresu, by nauczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć. Ta ekstremalnie nieprzewidywalna podróż do przeszłości obfituje w szereg przezabawnych, wręcz komicznych sytuacji, ale niesie za sobą również moc wzruszeń i refleksji.

„Iwan Groźny” – do 14 kwietnia

Film dokumentalny, którego bohaterem jest Iwan IV, wielki książę moskiewski, pierwszy car Rosji. Przeszedł on do historii jako Iwan Groźny. Radzieccy historycy uważali go za silnego przywódcę, który walczył z korupcją i wyzyskiem. Był intelektualistą, jak na czasy, w których żył.

„Gantz:O” – do 14 kwietnia

Grupa niedawno zmarłych osób zostaje wskrzeszona i wyposażona w najnowszą broń do walki z potworami. Od ich współpracy zależy przyszłość Tokio i Osaki.

„Straszny film” – do 14 kwietnia

Grupa przygłupich nastolatków musi uciekać przed seryjnym mordercą.

„Straszny film 2” – do 14 kwietnia

Grupa nastolatków zostaje zwabiona i zamknięta w nawiedzonym domu.

„Dick i Jane: Niezły ubaw” – do 14 kwietnia

Przyzwyczajony do luksusowego życia Dick traci pracę. Aby spłacić zaciągnięte długi postanawia razem z żoną rabować sklepy i banki.

„Punisher” – do 14 kwietnia

Brutalny mafiozo, Howard Saint, morduje rodzinę agenta FBI, Franka Castle. Zrozpaczony mężczyzna poprzysięga krwawą zemstę.

„Dzień świstaka” – do 14 kwietnia

Phil, prezenter telewizyjnej prognozy pogody, przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować Dzień Świstaka. Następnego ranka stwierdza, że wciąż jest ten sam dzień.

„Margot jedzie na ślub” – do 14 kwietnia

Niezależna pisarka wyrusza w odwiedziny do siostry, by spróbować zapobiec jej małżeństwu z bezrobotnym artystą.

„Uncharted” – do 15 kwietnia

Utalentowany złodziej Nathan Drake zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora Sullivana. Razem chcą odnaleźć zaginione złoto Ferdynanda Magellana.

„RuPauls' Secret Celebrity Drag Race” – do 25 kwietnia

Wyróżniony licznymi Emmy program prowadzony przez RuPaula — królową wszystkich królowych dragu. Pod jego okiem kilka z nich walczy o tytuł supergwiazdy i 100 tys. dolarów.

„Oktonauci” – do 30 kwietnia

Ekipa dzielnych podwodnych odkrywców zwanych Oktonautami szuka w morzach i oceanach całego świata stworzeń, które bardzo potrzebują pomocy.

„Einsatzgruppen – brygady śmierci” – do 30 kwietnia

Serial dokumentalny o historii Einsatzgruppen, nazistowskich oddziałach odpowiedzialnych za masowe morderstwa Żydów, Romów oraz sowieckich jeńców w Europie Wschodniej.

