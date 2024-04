Grabaż: Prawica to nieszczęście i tragedia dla Polski

Krzysztof „Grabaż” Grabowski to frontman zespołów „Pidżama Porno” i „Strachy na lachy”. Artysta znalazł się w ostatnich dniach w szpitalu ze względu na krwotok wewnętrzny i musiał przełożyć swoje najbliższe koncerty.

„Znów w szpitalu. Załamanie nastąpiło po czwartkowej gastroskopii. Szukałem refluksu, który przeszkadza mi w śpiewaniu, znalazłem wylew, czytaj: krwotok, po którym ledwie mnie wyratowali. Leżę od piątku na chirurgii, przy Lutyckiej, całkiem na głodniaka. Wczoraj miałem kolejną gastroskopię, po której dalej nie znamy przyczyn mojego stanu. Jutro tomografia. Czyli kolejny dzień na płynnej zimnej” – napisał muzyk w środę 3 kwietnia na Instagramie.

instagram

Fani martwią się o stan zdrowia artysty i życzą szybkiego powrotu do zdrowia. „Dużo zdrowia!”; „Wracaj do nas Kierowniku – tęsknimy!”; „Dużo zdrowia i siły fizycznej i psychicznej” – piszą.

Twórca takich hitów jak „Nikt tak pięknie nie mówił o miłości” oraz „Outsider" dał się poznać także jako zagorzały przeciwnik PiS- u. Kilka lat temu wypomniał TVP, że w jednym z ich programów bez jego wiedzy została wykorzystana piosenka grupy.

„Grabaż” uderza w PiS oraz Telewizję Polską

Wszystko rozeszło się o zamieszki w USA spowodowane śmiercią George'a Floyda, który zmarł na skutek interwencji policji w 2020 roku. Mówiło się, że był to atak na tle rasistowskim. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony na ulicy. Jeden z funkcjonariuszy przez kilka minut dociskał mu szyję kolanem do ziemi, uniemożliwiając swobodne oddychanie.

Całą sprawę omówiono w programie TVP Info "W tyle wizji", a do podkreślenia tonu tego wydarzenia została wykorzystana piosenka „Antifa”, której autorem jest „Grabaż”. Okazało się, że utwór został wykorzystany bez wiedzy twórcy.

– ZAiKS udziela koncesji na udostępnianie utworu, który jest chroniony przez ZAiKS. Natomiast ta piosenka nie jest chroniona przez ZAiKS, więc autorzy programu powinni zapytać mnie o zgodę – wyjaśniał muzyka na antenie radia TOK FM.

Wokalista już wtedy wyraził się jasno o swoich poglądach politycznych.

– Politycy z każdej ze stron są takimi samymi osobami. Natomiast ja jestem przeciwko PiS-owi, przeciwko prawicy. Jest mi obojętne, kto by wygrał, byle nie partie prawicowe. Uważam, że prawica to nieszczęście i tragedia dla Polski, to im zawdzięczamy rozhuśtanie emocji całego kraju. Nie istnieje coś takiego jak moralność PiS-u – wyjaśniał muzyk.

TVP po tej wypowiedzi wystosowała oświadczenie, w którym wyjaśniła, że TVP wykorzystuje utwory i wykonania artystyczne na podstawie umów zawartych z organizacjami zbiorowego zarządzania.

Czytaj też:

Znany wokalista oburzony po gali Fryderyków. „Więcej nie pojawię się w tym cyrku”Czytaj też:

Gwiazdy na gali Fryderyk Festiwal 2024. Kto zdobył statuetkę? Oto lista nagrodzonych