Beata Chmielowska-Olech opublikowała nowe zdjęcia. Fani jej nie poznali

48-letnia Beata Chmielowska-Olech z Telewizją Polską związana była od 1998 roku. Początkowo prowadziła młodzieżowe wydanie programu „Teleexpress Junior”. Później była też gospodynią formatów „Popołudnie z Jedynką”, „Kawa czy herbata” oraz „Poranku” w TVP Info. Głównie dziennikarka jest kojarzona jednak właśnie z „Teleexpressem”, który prowadziła do grudnia 2023 roku, kiedy nastąpiła zmiana władzy w Telewizji Polskiej.

Beata Chmielowska-Olech jest posiadaczką Dworu Many

Chmielowska-Olech długo nie rozpaczała po stracie pracy. Zajęła się swoją rodziną oraz biznesem. – Macierzyństwo to praca i wysiłek, który opłaca się najbardziej na świecie. Rodzina bardzo napędza mnie do działania – mówiła w wywiadzie dla „Dobrego Tygodnia”. Prywanie dziennikarka związana jest z Damianem Olechem, z którym ma dwójkę dzieci – 17-letniego Brunona i 15-letnią Liwię.

Dziennikarka jest także od 20 lat właścicielką Dworu Many w miejscowości Many obok Tarczyna, oddalonej od Warszawy o około 35 kilometrów. To właśnie ten budynek oglądać mogliśmy w telewizji jako słynną rezydencję Złotopolskich z popularnego serialu. Został wzniesiony w 1928 roku przez Tadeusza Tołwińskeigo, architekta odpowiedzialnego za projekt gmachu Muzeum Narodowego czy Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Po wojnie miejsce to trafiało w ręce różnych ludzi. Chmielowska-Olech miała kupić posiadłość w 2004 roku i w 2013 roku przerobić go na luksusowy hotel.

Nowe zdjęcia byłej dziennikarki „Teleexpressu” zdziwiły fanów

Chociaż Chmielowska-Olech zniknęła z telewizji, wciąż jest aktywna na swoim Instagramie. W święta Wielkanocne zamieściła swoje nowe zdjęcia, na których wiele osób w ogóle jej nie poznało.

„Do koszyka zebrałam marzenia” – podpisała zdjęcie dziennikarka.

„Świetna figura. Brak nam Pani w tv”; „Co za piękna przemiana (z szatynki na brunetkę)”; „Nie poznałem Pani!”; „Ja nie oglądam telexspresu bo bez ciebie to nie ma sensu”; „Gdyby nie opis w komentarzu napisał bym, ale ma Pani śliczną córkę” – piszą fani Chmielowskiej-Olech.

