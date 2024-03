Ogromne zmiany w Programie Trzecim Polskiego Radia. Wraca „Klub Trójki”!

Program Trzeci Polskiego Radia regularną emisję rozpoczął 1 kwietnia 1962 roku i to właśnie z okazji swoich urodzin, w najbliższy poniedziałek, przywróci na antenę uwielbianą audycję „Klub Trójki”. Będzie emitowana od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00.

W audycji publicystycznej poruszane były do tej pory problemy współczesnego człowieka i dylematów, które stawia przed nami świat i jego wyzwania. „W audycji prezentujemy różne poglądy i opinie, a czasem inicjatywy i działalność społeczną (w tym organizacje pożytku publicznego). W programie poruszane są aktualne tematy społeczne i polityczne, komentowane przez ekspertów” – czytamy.

Władze Trójki nie podały jeszcze, kto poprowadzi audycję po jej powrocie na antenę.

Co jeszcze zmieni się w Trójce?

To jednak nie jedyna zmiana, która zajdzie w radiu. Program informacyjno-muzyczny „Zapraszamy do Trójki” będzie teraz nadawany dwa razy dziennie, a w porannym bloku pojawi się nowy prowadzący. Renata Grochal poprowadzi „Salon polityczny Trójki” oraz „Śniadanie w Trójce” w soboty. Audycja „W tonacji Trójki” będzie teraz nadawana od poniedziałku do czwartku od godziny 15:00.

Z okazji urodzin Programu Trzeciego Polskiego Radia na antenie usłyszymy 1 kwietnia koncerty takich sław jak: Lech Janerka, Marcin Masecki i Jan Emil Młynarski, Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska, Renata Przemyk i Dagadana, Kari Sál i Adam Bałdych.

Agnieszka Szydłowska szefową Radiowej Trójki

W wyniku zmian w mediach publicznych 17 stycznia 2024 roku Agnieszka Szydłowska została nową dyrektorką Programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień później spotkała się ona z pracownikami stacji i zapowiedziała „zmianę od podstaw”, podkreślając chcęć znalezienia nowego miejsca Trójki na rynku, która ma być radiem z nowoczesnymi audycjami, emitującym „dużo słowa, dużo tematów, i dużo muzyki”, co ma na celu odróżnienie „nowej” Trójki od innych stacji komercyjnych pod względem jakości czy rzetelności.

