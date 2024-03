Rafał Garbias pisze o Gabrielu Sewerynie. Jego słowa chwytają za serce

Przez lata Gabriel Seweryn i Rafał Grabias byli nierozłączni, a ich perypetie mogliśmy śledzić w programie TTV „Królowe życia”. Poznali się w 2002 roku, gdy ten drugi miał zaledwie 19 lat (był o 16 lat młodszy od swojego partnera). Widzowie hitu TTV od 2016 roku byli wielokrotnie świadkami zabawnych kłótni, niecodziennych przygód i szalonego życia Gabriela i Rafała. W jednym z odcinków panowie nawet się zaręczyli.

Po raz pierwszy widzowie byli świadkami rozstania Rafała i Gabriela w 2017 roku. Wtedy projektant futer w 7. sezonie „Królowych życia” zwierzył się przyjaciółce, że zastanawia się, jak jego były partner radzi sobie sam w Warszawie, a następnie wybuchł płaczem. Tuż po tym Gabriel i Rafał postanowili ponownie wejść w związek, a w 2020 roku oficjalnie ogłosili, że doszli do wniosku, iż „więcej ich łączy, niż dzieli” oraz „nie warto zaprzepaścić 18 lat cudownej, dojrzałej miłości”.

Sielanka nie trwała jednak długo. W 2021 roku mężczyźni ogłosili rozstanie po 18 latach związku, co było ogromnym szokiem dla ich fanów. Gabriel Seweryn w tym czasie miał być już związany z innym mężczyzną – Kamilem Biełą, z którą był aż do swojej śmierci w listopadzie 2023 roku.

Rafał Grabias zamieścił wzruszający post o śmierci Gabriela Seweryna

Rafał Grabias do tej pory próbuje poradzić sobie ze śmiercią swojego byłego ukochanego, z którym spędził wiele lat życia. Zamieszcza w sieci co jakiś czas ich wspólne zdjęcia, sugerując, że jest mu ciężko z tym, co się stało.

Kolejny taki wpis Grabias zamieścił na Instagramie w czwartk 28 marca, zaledwie kilka dni po tym, jak prokuratura ogłosiła wyniki badań toksykologicznych zmarłego Gabriela Seweryna. „Ciężko pogodzić się ze śmiercią osób, które pozostawiły po sobie tyle pięknych wspomnień” – napisał celebryta, publikując wspólne zdjęcie z byłym partnerem.

instagram

Pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia od fanów. „Wiem, co przeżywasz, bo moja mama odeszla parę miesięcy temu”; „Dlatego niektórzy ludzie powinni zrozumieć że tak naprawdę w życiu nie ważny jest ten milion na koncie ale milion takich chwil które tworzą wspomnienia, chwytają za serce i zatrzymują czas”; „Musmy pozwolić im odejść, aby samemu móc żyć”; „Zrozumie tylko ten który prawdziwie kochał i był kochany”; „Byliście dla siebie stworzeni. Miłość nigdy nie umiera” – piszą internauci.

Galeria:

Rafał Grabias, znany z programu TTV „Królowe życia”Czytaj też:

Ujawniono wyniki sekcji zwłok Gabriela Seweryna. W jego krwi były narkotykiCzytaj też:

Rafał Grabias opublikował wzruszający post. Wspomina Gabriela Seweryna