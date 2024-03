Nowości na Prime Video w kwietniu. Dużo polskich filmów od platformy

Wśród kwietniowych nowości na platformie Prime Video nie zabraknie polskich produkcji. Subskrybenci będą mogli między innymi zobaczyć 2. sezon uwielbianego „LOL: Kto się śmieje ostatni” z nowymi uczestnikami, a także „Fuks 2” czy „Zadrę”. Sprawdźcie pełną listę nowości.

Lista nowości w kwietniu na Prime Video

„LOL: Kto się śmieje ostatni”, sezon 2.

W sześcioodcinkowym show dziesiątce popularnych artystów i komików przyświeca jedna misja: rozśmieszać innych, ale samemu powstrzymywać się od śmiechu, ponieważ wygrywa ten, kto zaśmieje się ostatni. W trakcie programu uczestnicy przygotowują specjalne gagi, które mają doprowadzić pozostałych do śmiechu, podczas gdy sami muszą zachować powagę. W show przydadzą im się nie tylko komediowe umiejętności związane ze stand-upem czy improwizacją, ale także porządne przygotowanie fizyczne. Bohaterowie LOL'a są pod stałą obserwacją kamer, które rejestrują wszystkie najdrobniejsze szczegóły.

Ten, kto się zaśmieje ostatni, wygrywa nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł., która zostanie przekazana na wybrany przez zwycięzcę cel charytatywny.

Premiera w kwietniu.

„How to date Billy Walsh”

Amelia (Charithra Chandran) i Archie (Sebastian Croft) to nastoletnie dzieciaki, które znają się i przyjaźnią od dzieciństwa. Archie od zawsze jest u boku Amelii, ale skrywa w sobie to, co do niej tak naprawdę czuje. Gdy w końcu zbiera się na odwagę, by wyznać jej miłość, dziewczyna zakochuje się w nowym uczniu, Billym Walshu (Tanner Buchanan). Archie podejmuje wszelkie starania, by oddzielić tych dwoje od siebie, co paradoksalnie przynosi odwrotny efekt. W rezultacie Archie ryzykuje utratę swojej najlepszej przyjaciółki.

Premiera: 5 kwietnia

„Lazarus Project”, sezon 2.

Projekt Lazarus to tajna, posiadająca zdolność cofania czasu organizacja, której misją jest zapobieganie zdarzeniom masowego wymierania.

Premiera: 5 kwietnia

„Fallout”

Fallout powstał na podstawie jednej z najpopularniejszych serii gier wideo wszech czasów. Serial opowiada o życiu w postapokaliptycznym Los Angeles, w którym 200 lat po zagładzie nuklearnej ludzie zmuszeni są do zamieszkania w luksusowych, podziemnych bunkrach, aby chronić się przed promieniowaniem, mutantami oraz niebezpiecznymi bandytami. W takich warunkach bohaterowie muszą nauczyć się żyć w bardzo złożonym i brutalnym świecie.

Lucy (Ella Purnell) to pełna optymizmu mieszkanka schronu, którą charakteryzuje typowy, amerykański duch działania. Jej spokojna natura i idealistyczne podejście do życia zostaje wystawione na próbę, kiedy musi opuścić schron, aby ratować swojego ojca. Maximus (Aaron Moten), młody żołnierz, który awansuje w militarnej frakcji Brotherhood of Steel, robi wszystko, aby realizować cele Bractwa mające przywrócić prawo i porządek na pustkowiach. Ghulem (Walton Goggins) z kolei to moralnie dwuznaczny łowca nagród, który wciąż nosi w sobie 200-letnią historię postnuklearnego świata.

Premiera: 11 kwietnia

„Zadra”

Tytułowa Zadra (Magdalena Wieczorek) to utalentowana młoda artystka z blokowisk, która pragnie zdobyć uznanie na polskiej scenie hip-hopowej. Pomimo młodego wieku, potrafi porwać tłumy swoją niesamowitą energią i charyzmą. Jednak w świecie zdominowanym przez mężczyzn, znalezienie swojego miejsca stanowi dla niej ogromne wyzwanie. Zadra nie tylko dąży do realizacji swoich marzeń, ale pragnie także lepszej przyszłości dla swojej rodziny. Muzyka i miłość odegrają ogromną rolę w jej życiu.

Premiera: 5 kwietnia

„Raz, dwa, trzy... Wchodzisz do gry!”

Grupa nastolatków z Salem znajduje nóż, który uwalnia demoniczną siłę i zmusza ich do udziału w bardzo krwawej rozgrywce. To gra, której nie sposób wygrać. Zasady są zmienne jak zachowania zła i wszystko wskazuje na to, że w Salem może dojść do wielkiej tragedii.

Premiera: 5 kwietnia

„Fuks 2”

Maciek (Maciej Musiał) to przebojowy i zaradny 20-latek. Jednak kiedy idzie na randkę, musi pożyczyć od ojca zarówno pieniądze, jak i samochód. Ojciec Maćka zawiesił mu wysoko poprzeczkę już w dniu swoich 18. urodzin, kiedy to dokonał kilku spektakularnych wyczynów: odpalił ładunek wybuchowy, przywłaszczył samochód, spowodował rozbicie dwóch radiowozów policyjnych i „upolował kasę„ podejrzanego biznesmena, przy okazji zdobywając serce pięknej kobiety. Wkrótce okaże się, czy Maciek odziedziczył po ojcu charakter oraz skłonność do ryzykownych przygód. Decydującym momentem będzie randka, która połączy go z dwiema tajemniczymi kobietami oraz wplącze w niebezpieczną grę, w której stawką są wielkie pieniądze i jeszcze większa miłość.

Premiera: 12 kwietnia

„The Palace”

W luksusowym hotelu usytuowanym w malowniczej scenerii szwajcarskich Alp, czas zdaje się zatrzymać, aby wspólnie z gośćmi świętować końcówkę mijającego tysiąclecia. „The Palace” to opowieść o zanurzonych w atmosferze komfortu bogatych i ekstrawaganckich gościach, obsługiwanych przez nienaganną obsługę hotelową.

W baśniowej scenerii, gdzie majestat gór współgra z elegancją wnętrz, bohaterowie nie tylko oddają się rozrywkom, ale także stają przed końcem pewnej epoki i początkiem nowej. Dla jednych perspektywa końca świata jest źródłem niepokoju, dla innych zaś stanowi powód do ekscytacji związanej z oczekiwaniem na nową, pełną obietnic przyszłość.

Premiera: 19 kwietnia

Czytaj też:

„Nieobliczalna”. Wieniawa, Grochowska i Cielecka w nowym filmie Prime Video. Jest zwiastunCzytaj też:

Nicole Kidman powraca do serialu „Dziewięcioro nieznajomych”! Co jeszcze wiadomo o kontynuacji?