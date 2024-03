Wykorzystaj wolne na dobre klasyki filmowe. Wstyd nie znać tych tytułów

Mamy dla was listę kilkunastu filmów, które uważane zą za klasyki kina. Przeczytajcie ich opisy, wybierzcie coś idealnego dla siebie i zanurzcie się w te niezwykłe światy.

Klasyki filmowe, które trzeba znać

„Buntownik z wyboru” – Netflix

Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.

„Lektor” – Netflix

Berlin, 1958 rok. 15-letni Michael zakochuje się w dużo starszej od siebie Hannie. Po latach oboje będą musieli zmierzyć się z jej przeszłością.

„Małe kobietki” – Netflix

Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.

„Lot nad kukułczym gniazdem” – Netflix

Historia złodzieja, szulera i chuligana, który, by uniknąć więzienia, udaje niepoczytalność. Trafia do szpitala dla umysłowo chorych, gdzie twardą ręką rządzi siostra Ratched.

„Erin Brockovich” – Netflix

Prawdziwa historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.

„Pulp Fiction” – Netflix

Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.

„Pewnego razu... w Hollywood” – Netflix

Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.

„Spotlight” – Netflix

Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.

„Zapach kobiety” – Netflix

Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.

„Gladiator” – Netflix

Generał Maximus – prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec – w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.

„Joker” – Netflix

Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.

„Lawrence z Arabii” – Netflix

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.

„Chłopcy z ferajny” – Netflix

Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.

„Wichry namiętności” – Netflix

Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.

„Ostatni Mohikanin” – Netflix

Rok 1757, w amerykańskich koloniach trwa wojna angielsko-francuska. Wychowany przez Mohikanów Nathaniel, nazywany Sokolim Okiem, spotyka córkę brytyjskiego dowódcy, Corę.

„Gra” – Netflix

W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.

„Utalentowany pan Ripley” – Netflix

Tom Ripley zaprzyjaźnia się z bogatym Dickiem i nie zamierza wracać do szarego życia, które do tej pory prowadził.

„Tajemnica Brokeback Mountain” – HBO Max

Historia dwóch mężczyzn, którzy z sentymentem wracają do malowniczego Brokeback, gdzie przed laty połączyła ich wielka miłość.

„Gorączka” – HBO Max

Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.

„Filadelfia” – HBO Max

Chorujący na AIDS prawnik zostaje zwolniony z pracy. Walcząc o godność, podaje do sądu byłych pracodawców.

„Fargo” – HBO Max

Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.

„Między słowami” – HBO Max

Podstarzały aktor i młoda dziewczyna nawiązują nić porozumienia podczas pobytu w Tokio, gdzie oboje czują się osamotnieni.

„Zakochany bez pamięci” – HBO Max

Joel odkrywa, że jego była dziewczyna poddała się zabiegowi wymazania go z pamięci. On postanawia zrobić to samo, ale w trakcie operacji uświadamia sobie, że wciąż ją kocha.

„Tajemnice Los Angeles” – HBO Max

Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.

„Bonnie i Clyde” – HBO Max

Dwoje bandytów-kochanków przemierza wspólnie Amerykę, rabując banki, napadając na sklepy, kradnąc i zabijając.

