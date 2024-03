Propozycje od Netfliksa nie tylko na święta. Polecamy wam te nowości

Mamy dla was opis kilkanastu tytułów, które powinny przypaść wam do gustu, bo są wysoko oceniane przez subskrybentów platformy Netflix. Są wśród nich dokumenty, seriale i filmy – także te dla całej rodziny. Poszukajcie czegoś dla siebie!

Co warto obejrzeć w święta? Dobre seriale i filmy na Netflix

„Nic na siłę”

Sielska opowieść o szczęściu i miłości przenosząca widza z wielkomiejskiego Wrocławia w realia malowniczego Podlasia, którego mieszkańcy nie tylko znają się na żartach, ale także znajdują wspólny język ze zwierzęcymi bohaterami. Oliwia, ambitna szefowa kuchni, z dnia na dzień trafia do rodzimej wsi w ramach podstępu babci Heleny, który niespodziewanie zatrzymuje ją na dłużej i zmusza do zaopiekowania się rodzinnym dobytkiem. Ze wzajemnością wpada w oko miejscowemu rolnikowi, Kubie, jednak – jak to w życiu bywa – na siłę miłości mieć nie można. Wiejskie życie dla głównej bohaterki okazuje się nie tylko sielanką, ale istną komedią omyłek i wyzwań.

Debiut w roli głównej zalicza Anna Szymańczyk (Oliwka), która dała się poznać szerszej publiczności w świetnej roli młynarzowej Zośki w nowej wersji pokochanego przez polskich widzów „Znachora„. Obok niej zobaczymy Mateusza Janickiego (Kuba), którego kojarzyć możemy z takimi produkcjami jak „Na dobre i na złe”, „Pan Samochodzik„, „Przyjaciółki” czy „Stulecie Winnych„.

Na ekranie zobaczymy również wyjątkowy duet wybitnych aktorów – powracającej w wielkim stylu Annę Seniuk (babcia Halina), ukochanej przez widzów Madzi Karwowskiej z serialu „Czterdziestolatek” i towarzyszącego jej Artura Barcisia (Jan Perzyna), znanego z kultowych ról komediowych w serialach „Miodowe lata„ i „Ranczo”, a także Netflixowego „Znachora„, w którym stworzył zabawną rolę kamerdynera hrabiego Czyńskiego.

„Problem trzech ciał”

David Benioff i D.B. Weiss („Gra o tron”) oraz Alexander Woo („Terror”, „Czysta krew”) są współtwórcami, producentami wykonawczymi i scenarzystami serialu.

Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

W serialu występują: Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong i Jonathan Pryce.

„Dżentelmeni”

Serial Guya Ritchiego dla Netfliksa. Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość — która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.

„Shirley”

„Shirley” opowiada historię Shirley Chisholm, politycznej legendy i pierwszej czarnej kongresmenki, oraz jej pionierskiego udziału w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Film jest kroniką jej odważnej, przełomowej kampanii prezydenckiej z 1972 roku.

„Testament. Historia Mojżesza”

Widowiskowy, trzyodcinkowy serial poświęcony życiu Mojżesza i jego drodze od wyrzutka i mordercy do proroka i wyzwoliciela Hebrajczyków. Od brzegów Nilu, przez górę Synaj, aż po Morze Czerwone, ten porywający serial przeplatany wywiadami z ekspertami przedstawia niezwykle osobiste dążenie Mojżesza do odkupienia, które dało początek jednym z najbardziej inspirujących wydarzeń opisanych w Biblii, Koranie i Torze.

„Jeden dzień”

Ministerial opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku — w ostatnim dniu szkoły średniej — rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą. Ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku?

W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych. „Jeden dzień” to obejmująca dwie dekady historia miłosna na podstawie światowego bestsellera Davida Nichollsa.

„Najwspanialsza noc w historii popu”

28 stycznia 1985 roku kilkadziesiąt największych gwiazd muzyki zebrało się w studiu w Los Angeles i — zostawiając swoje ego pod drzwiami — nagrało piosenkę na rzecz pomocy w walce z głodem w Afryce, która zmieniła historię globalnej popkultury. Dokument o najwspanialszej nocy w historii popu to kronika ogromnego przedsięwzięcia, którego celem było stworzenie najbardziej imponującej supergrupy na świecie przed erą telefonów komórkowych i poczty elektronicznej. Ta grupa ze współautorami piosenki i dwoma najważniejszymi muzykami XX wieku — Michaelem Jacksonem i Lionelem Richiem — na czele zgromadziła pochodzących z różnych światów artystów, którzy zjednoczyli się, aby nagrać „We Are the World”.

Zawierający niepublikowane wcześniej nagrania film pokazuje ze szczegółami wczesne etapy planowania, w tym sesje kreatywne z Richiem i Jacksonem, a także zagląda za kulisy słynnych Henson Studios, gdzie nagrano „We Are the World”. Artyści, którzy pojawili się w studiu tego legendarnego wieczoru — Richie, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick i Huey Lewis — razem z muzykami, inżynierami i ekipą produkcyjną wspominają jedną z najbardziej pamiętnych nocy w historii muzyki. Reżyserem filmu o najwspanialszej nocy w historii popu jest Bao Nguyen. Dokument wyprodukowała Julia Nottingham i jej ekipa stojąca za uznanym filmem dokumentalnym o karierze Bruce’a Lee („Jak woda”).

„Dama”

Posłuszna podwładna zgadza się poślubić przystojnego księcia. Jednak okazuje się, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.

„Maestro”

Nietuzinkowa historia nieposkromionej miłości na całe życie, opowiada o relacji dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina oraz Felicii Montealegre Cohn Bernstein, będąc jednocześnie hołdem dla życia, sztuki i rodziny.

„Leo”

Animowana komedia muzyczna o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka. Aktor i komik Adam Sandler („Hotel Transylwania”, „Od wesela do wesela”) jest całkowicie w swoim żywiole, użyczając głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem (Bill Burr). Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca.

„Nimona”

Gdy Ballister Boldheart (Riz Ahmed), rycerz żyjący w futurystyczno-średniowiecznym świecie, zostaje wrobiony w przestępstwo, jedyną osobą zdolną pomóc mu odzyskać dobre imię jest Nimona (Chloë Grace Moretz) — niepokorna nastolatka, a przy okazji zmiennokształtny potwór, którego Ballister poprzysiągł unicestwić. Ale skoro całe królestwo próbuje go dorwać, Nimona jest najlepszym (i technicznie jedynym) pomocnikiem, na jakiego Ballister może liczyć. Kiedy granice między bohaterami, złoczyńcami i potworami zaczynają się zacierać, oboje postanawiają nieźle narozrabiać — Ballister musi raz na zawsze oczyścić swoje imię, a Nimona… po prostu lubi siać chaos.

„Nyad”

Oparty na niesamowitej prawdziwej historii o wytrwałości, przyjaźni i triumfie ludzkiego ducha film „NYAD” to kronika pasjonującego rozdziału w życiu światowej klasy sportsmenki Diany Nyad. Trzy dekady po zrezygnowaniu z udziału w maratonach pływackich na rzecz kariery wybitnej dziennikarki sportowej, w wieku 60 lat, Diana (w tej roli czterokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening) postanawia spełnić swoje odwieczne marzenie — pokonać wpław liczącą 177 kilometrów trasę z Kuby na Florydę, często nazywaną „Everestem pływania”.

Pragnąc zostać pierwszym człowiekiem, który pokona ten dystans bez klatki chroniącej przed rekinami, Diana rozpoczyna ekscytującą, czteroletnią podróż ze swoją najlepszą przyjaciółką i trenerką Bonnie Stoll (w tej roli dwukrotna zdobywczyni Oscara Jodie Foster) oraz oddanym zespołem żeglarskim.

„Najgłębszy wdech”

Podwodne drogi mistrzyni freedivingu i zawodowego płetwonurka schodzą się w pragnieniu sięgnięcia po najwyższe — czy raczej najgłębsze — laury w dziedzinie nurkowania swobodnego. Pogoń za marzeniami w głąb oceanu jest dla bohaterów źródłem nieopisanej satysfakcji, ale i nieuchronnego zagrożenia.

„Fenomen”

Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski.

„Zaopiekujcie się Mayą”

Gdy dziesięcioletnia Maya Kowalski trafiła do szpitala Johns Hopkins All Children’s Hospital w 2016 roku, nic nie wskazywało na to, jak wielkie trudności czekają ją i jej rodzinę. Próbując zrozumieć jej rzadką chorobę, zespół lekarzy z czasem zaczął podawać w wątpliwość podstawowe fakty, które spajały rodzinę Kowalskich. Wkrótce potem opiekę nad Mayą przejęły władze stanowe mimo usilnych prób rodziców, który desperacko pragnęli jej powrotu. Historia rodziny Kowalskich — opowiedziana ich własnymi słowami — na zawsze odmieni nasze spojrzenie na opiekę zdrowotną nad dziećmi.

„Wham!”

W 1982 roku dwóch nastoletnich przyjaciół, George Michael i Andrew Ridgeley, wyruszyło na podbój świata jako duet WHAM! Ten cel udało im się osiągnąć w czerwcu 1986 roku, kiedy to zagrali swój ostatni koncert na Stadionie Wembley. Teraz, po raz pierwszy w historii, prezentujemy niesamowitą opowieść wyrażoną ich własnymi słowami o tym, jak w ciągu czterech lat świat muzyki pop został zupełnie zdominowany przez ich ponadczasowe hity, przebój za przebojem — „Club Tropicana”, „Wake Me Up Before You Go Go”, „Freedom”, „I’m Your Man” i oczywiście „Last Christmas”.

„Znachor”

Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę. Na podstawie kultowej powieści Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

W roli profesora Rafała Wilczura zobaczymy Leszka Lichotę, z kolei w postać Marysi wcieli się Maria Kowalska. Hrabiego Czyńskiego zagra Ignacy Liss, a Zośkę Anna Szymańczyk. Ponadto w filmie wystąpią również m.in. Mirosław Haniszewski, Mikołaj Grabowski, Izabela Kuna, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Łukasz Szczepanowski.

