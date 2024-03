W święta odcinek specjalny „Milionerów”. Te gwiazdy przepyta Hubert Urbański

W Poniedziałek Wielkanocy, 1 kwietnia, w studiu „Milionerów” naprzeciw Huberta Urbańskiego zasiądą dwa wyjątkowe duety: Damian Michałowski i Sebastian Szczęsny oraz Malwina Wędzikowska i Jan Pirowski. Uczestnicy będą walczyć o najwyższą wygraną, którą w całości przekażą na cele charytatywne Fundacji TVN „Nie Jesteś Sam”.

Goście specjalni Wielkanocnego odcinka z telewizją zaprzyjaźnieni są od lat. Tym razem pojawiają się jednak w nowej roli. Obie pary od głównej wygranej dzieli dwanaście pytań.

„Mogłoby się wydawać, że mając do dyspozycji aż cztery koła ratunkowe i nieograniczony czas na odpowiedź milion znajduje się w zasięgu ręki. Czy na pewno? Pytania jak to w grze o milion bywa, będą zaskakujące i podchwytliwe! Zwłaszcza, że uczestnikom przyświeca szczytny cel, a wygrane pieniądze zasilą konto Fundacji TVN. Której z par uda się wygrać więcej? Jakie wyzwania czekają na drodze do miliona?” – zachęca w zapowiedzi specjalnego odcinka „Milionerów” telewizja TVN.

„Milionerzy”. Kiedy odcinek specjalny?

Wielkanocny odcinek programu „Milionerzy” z gwiazdami w roli uczestników wyemitowany zostanie 1 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny, o godzinie 18:00.

Nowi „Milionerzy” i nowe koło ratunkowe

Teleturniej „Milionerzy” gości na antenie polskiej telewizji od 1999 roku i od początku prowadzącym jest Hubert Urbański. Zasady gry są dość proste. Zawodnik kwalifikuje się do właściwego etapu teleturnieju poprzez rundę eliminacyjną „kto pierwszy, ten lepszy”. Aby Hubert Urbański wypisał czek opiewający na kwotę miliona złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. W trakcie mógł skorzystać z kół ratunkowych. Do tej pory miał do wyboru trzy opcje: pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

W wiosennym sezonie „Milionerów” pojawiła się nowość: zamiana pytania. Można z niej skorzystać po osiągnięciu pułapu 40 tysięcy złotych. Uczestnicy mieli już taką możliwość w czasie pandemii, kiedy odcinki były nagrywane bez udziału publiczności. Zamiana pytania zastąpiła wtedy pytanie do publiczności. Teraz jest czwartym kołem.

Czytaj też:

QUIZ. Wygrałbyś milion, jak Mateusz Żaboklicki? Odpowiedz na te same pytania!Czytaj też:

Rekordzista programu „Jeden z dziesięciu” pojawi się w kolejnym teleturnieju. Ujawniono szczegóły