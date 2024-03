Była znaną „Supernianią”. Dorota Zawadzka zdradziła, ile dostaje emerytury

Dorota Zawadzka znana jest szerokiej publiczności z serii programów telewizyjnych, takich jak „Akademia IQ”, „I Ty możesz mieć Superdziecko”, „Świat według dziecka” czy „Klub młodej mamy”. Największą popularność przyniósł jej jednak format TVN „Superniania”, gdzie pełniła tytułową rolę od 2006 do 2008 roku.

Kilka lat temu Zawadzka na dobre wycofała się z mediów, wciąż jednak regularnie publikuje w swoich mediach społecznościowych. W 2023 roku poinformowała fanów o wyprowadzce z Warszawy ze swoim mężem Robertem Myślińskim i ich pieskiem. Media donosiły, że para sprzedała swoje mieszkanie na Powiślu za 1 mln 290 tys. złotych. Niedługo później sama Zawadzka poinformowała, że kupiła dom w miejscowości Dąbie nad rzeką Ner w Wielkopolsce. Była „Superniania” i jej mąż remontowali posiadłość, a w tym czasie mieszkali w namiocie, aby nie wydawać pieniędzy na wynajem. Perypetie związane z życiem w takich okolicznościach Zawadzka także relacjonowała w sieci.

Dorota Zawadzka zdradziła wysokość swojej emerytury

Mimo wieloletniej pracy w telewizji, była gwiazda stacji TVN nie może wcale liczyć a wysokie świadczenie od ZUS-u. Postanowiła w sieci podzielić się informacją, ile otrzymuje pieniędzy z tego tytułu. Zrobiła to przy okazji opublikowania tekstu dotyczącego tego, że według nowych danych GUS, żyjemy dłużej.

„Osoby kończące 60 lat, mają przed sobą szacunkowo jeszcze 22 lata życia. Oznacza to wzrost w porównaniu z poprzendnim rokiem i zarazem niższe emerytury dla nowych emerytów” – czytamy.

„My z Robertem założyliśmy w roku naszych sześćdziesiątek, że mamy przed soba 15 zdrowych i szczęśliwych lat. A potem się zobaczy” – napisała w odpowiedzi Zawadzka. „Póki co dostałam 220 złotych podwyżki emerytury, co daje mi 1655 złotych każdego 20-go. Szaleństwo. Na co to wydawać? Chyba będę odkładać na stare lata” – napisała dalej była „Superniania”.

