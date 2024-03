Filip Chajzer zachwyca się swoim występem w „Tańcu z Gwiazdami”. „Morda mi się cieszyła non stop”

Filip Chajzer w programie „Taniec z Gwiazdami” występował z Hanną Żudziewicz. W pierwszym odcinku programu, W krótkim filmiku, wyemitowanym przed występem, dziennikarz przyznał, że „bardzo długo siedział w domu”.

– Kiedy dostałem tę propozycję, pierwsza myśl, nie rób z siebie błazna, a druga – wyjdziesz z domu, będziesz miał motywację. Bo ja do dzisiaj swojego lekarstwa jeszcze nie znalazłem, więc jeśli to jest to, to nie mam słów. Bo to też jest historia o tym, że nie ma w życiu przypadków – powiedział.

Filip Chajzer odpadł z „Tańca z Gwiazdami”. Zwrócił się do fanów

39-letniemu dziennikarzowi udało się dojść w programie do czwartego odcinka. W niedzielę 24 marca zatańczył na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” jive'a, zdobywając 25 punktów. W programie przypomniano wówczas, że jego ojciec, który wiele lat temu brał udział w formacie, odpadł z show właśnie po odcinku, w którym zatańczył ten sam taniec. Szybko okazało się, że młodszemu Chajzerowi nie udało się przerwać tej klątwy. W czwartym odcinku odpadały aż dwie pary – jako pierwsi z show pożegnali się Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, a tuż po nich Filip Chajzer z Hanną Żudziewicz.

Zaraz po emisji odcinka Filip Chajzer zwrócił się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama.

„Kochani co mogę powiedzieć. Myślałem, że brak talentu da się przezwyciężyć ciężką pracą. Trenowałem codziennie od początku lutego. Z sobotami i niedzielami. Niestety jak widać myliłem się… przykro mi strasznie, że zawiodłem, ale to… też jest spoko” – napisał.

„Był super jive. Wyszło wszystko jak miało. Możesz być dumny z siebie. Buziaki i do jutra” – odpisała mu w komentarzach Żudziewicz.

Filip Chajzer o ostatnim tańcu w „TzG”: Szczerze? To jest świetne

Teraz po raz kolejny we wpisie w mediach społecznościowych Chajzer odniósł się do swojego ostatniego występu w „TzG”. Zamieścił wideo z całym występem i napisał:

„Dziś po raz pierwszy od tej fatalnej niedzieli zobaczyłem Jive, w którego z Hanią włożyliśmy tyle pary! I szczerze? To jest świetne;) Morda mi się cieszyła non stop;) tak jak wtedy na żywo! Mam nadzieję, że dałem Wam chociaż trochę radości. Gdyby ktoś kilka miesięcy mi to pokazał to w życiu bym nie uwierzył, że kiedyś zatańczę coś takiego!”.

