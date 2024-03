Arleta Bojke po 20 latach odchodzi z TVP i przechodzi do Kanału Zero

39-letnia Arleta Bojke z Telewizją Polską zwiazana jest od 2004 roku. Była reporterką „Wiadomości”, od maja 2010 do grudnia 2013 roku korespondentką Telewizji Polskiej w Moskwie, prowadziła formaty o tematyce międzynarodowej w TVP Info czy formaty o tematyce polonijnej w TVP Polonia.

Jest autorką wielu reportaży z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Relacjonowała wydarzenia np. podczas Ruromajdanu, Aneksji Krymu przez Rosję czy inwazji Rosji na Ukrainę. W 2014 roku odebrała statuetkę Wiktora w kategorii „Dziennikarz Roku”. Wydała również kilka książek, w tym „Władimir Putin. Wywiad, którego nie było”. Od kilku tygodni prowadzi na YouTube kanał, zatytułowany „Koniec Świata”, który ma już 2 tys. subskrypcji.

Krzysztof Stanowski: Arleta Bojke to znakomita dziennikarka

We wtorek 26 marca Alreta Bojke ogłosiła, że po 20 latach kończy swoją współpracę z TVP. Ostatnio dziennikarka należała do redakcji zagranicznej i zajmowała się głównie tematyką wschodnią.

– Pracuje w TVP do końca marca. Plany zawodowe mam – tyle na razie mogę powiedzieć. Nie chce uprzedzać faktów – przekazała Bojke w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Niedługo później jednak więcej na ten temat napisał Krzysztof Stanowski, który założył Kanał Zero. „Od kwietnia dołączy do nas znakomita dziennikarka, Arleta Bojke. Bardzo cieszę się na myśl o tej współpracy” – podał we wpisie na portalu X. „To nie koniec wzmocnień” – zapewnił Stanowski.

twitter

Sukces Kanału Zero

Kanał Zero, który założony został przez Krzysztofa Stanowskiego pod koniec 2023 roku i działa od lutego 2024 roku, ma już w serwisie YouTube ponad milion subskrypcji oraz około 90 mln wyświetleń zamieszczonych materiałów.

Wraz ze Stanowskim w Kanale Sportowym pracują między innymi Robert Mazurek, Maciej Dąbrowski, Przemysław Rudzki, Rajmund Andrzejczak, Marcin Meller, TOmasz Rożek czy Izabela Krzan.

Czytaj też:

Oburzenie po słowach Ziemkiewicza u Stanowskiego. „Cynizm, zło, brak wrażliwości”Czytaj też:

Afera wokół Stanowskiego. Bukmacher pozwala obstawić, czy zostanie naczelnym „Wyborczej”