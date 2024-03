Córka Drozdy zaskoczyła swoim wyznaniem. Powiedziała o orientacji

W wywiadzie udzielonym magazynowi "Replika", Joanna przyznała się do bycia panseksualną, co stanowi kolejny krok w kierunku szerokiego akceptowania różnorodności seksualnej w polskim show-biznesie.

Joanna Drozda jest panseksualna

Portal kobieta.gazeta.pl wyjaśnia, że panseksualizm, jako orientacja seksualna, jest często źle rozumiany lub wręcz stygmatyzowany. Dla osób panseksualnych, miłość i przyciąganie nie zależą od płci. To odczuwanie pociągu emocjonalnego do człowieka bez względu na to, czy jest to osoba płci męskiej, żeńskiej czy też niebinarnej. Jak wyjaśnia Katarzyna Koczułap, edukatorka seksualna z fundacji SEXED, dla osób panseksualnych płeć partnera nie ma żadnego znaczenia w kształtowaniu relacji romantycznych czy seksualnych.

Joanna Drozda podkreśliła, że przez długi czas nie czuła potrzeby określania swojej orientacji seksualnej czy przynależności do jakiejś grupy. Jej poglądy na ten temat są efektem wychowania, w którym kładziono nacisk na przełamywanie stereotypów i unikanie szufladkowania ludzi. To podejście wciąż znajduje swoich zwolenników wśród osób pragnących wolności wyboru i akceptacji dla każdej formy tożsamości.

Panseksualność otoczona mitami?

Fundacja SEXED, zajmująca się edukacją seksualną, przypomina, że istnieje wiele mitów wokół panseksualności, jednak osoby identyfikujące się jako panseksualne nie są ludźmi „nie mogącymi się zdecydować” czy też udającymi coś, kim nie są. Ważne jest, aby szanować i akceptować tożsamość każdego człowieka, nawet jeśli nie do końca rozumiemy jego wybory.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy osoba publiczna w Polsce otwarcie przyznaje się do bycia panseksualną. Wcześniej swoją orientację seksualną ujawnił m.in. znany wokalista Michał Szpak czy aktorka Monika Miller. Dla Szpaka miłość nie jest związana z płcią, a raczej z osobowością i relacją z drugą osobą. Podobnie jak Joanna Drozda, Szpak podkreśla, że istotne jest dla niego dobro partnera, troska i wzajemne wsparcie, a nie jedynie kwestie fizyczne czy płciowe.

