Julia Wieniawa walczy z kontuzją. „Pozdrawiam wrocławskie krawężniki”

Pobyt we Wrocławiu podczas 44. gali Przeglądu Piosenki Aktorskiej zakończył się dla niej nieprzyjemnym incydentem – skręceniem kostki. Jak radzi sobie z tym niespodziewanym wyzwaniem? Opowiedziała o wszystkim w rozmowie z „Super Expressem”.

Julia Wieniawa skręciła kostkę

Julia Wieniawa, znana ze swojej energiczności i aktywnego trybu życia, podczas jednego z wieczorów spędzonych we Wrocławiu doznała kontuzji. Po udziale w spektaklu "Człowiek z papieru. Antyopera na kredyt", podczas powrotu do hotelu, na chodniku, w płaskich butach, doznała skręciła sobie kostkę. Paradoksalnie, wydarzenie miało miejsce w momencie, gdy aktywność fizyczna ustępowała miejsca chwili wytchnienia.

„Było wszystko. Było latanie nad sceną, śpiewanie, choreografie... I bęc... Skręciłam kostkę” – napisała Julia Wieniawa na swoim profilu na Instagramie. Przypadkowy wypadek, który zdarzył się w trybie codziennych czynności, skutecznie zahamował jej szybki rytm życia. „Pozdrawiam wrocławskie krawężniki” – dodała.

Walka aktorki z kontuzją

Po powrocie do Warszawy Julia Wieniawa poddała się leczeniu i rehabilitacji. Wizyta u lekarza zaowocowała nałożeniem specjalnej ortezy, która ma pomóc w stabilizacji kontuzjowanej nogi. Ale to nie koniec wyzwań. Jak sama aktorka przyznaje, czeka ją długi proces rehabilitacji, którego celem jest powrót do pełnej sprawności.

– Staram się patrzeć na pozytywne aspekty mojej kontuzji. Dostałam przymusowe wakacje. Wreszcie mam chwilę, żeby odetchnąć od ciągłego życia w biegu – mówi Julia Wieniawa w rozmowie z „Super Expressem”.

Julia Wieniawa to nie tylko aktorka i piosenkarka, ale także osoba, która zdaje sobie sprawę z roli zdrowego stylu życia. Przed wypadkiem regularnie trenowała kickboxing, prowadziła aktywny tryb życia i dbała o odpowiednią dietę. Przez kontuzję musiała przustopować.

„O kickboxingu mogę tylko pomarzyć, a moja świeżutka domowa bieżnia przez następne 6 tygodni będzie jedynie pięknie się prezentować i zbierać kurz” – pisze Wieniawa. Ale zamiast popaść w marazm, postanowiła skoncentrować się na innych aspektach swojego zdrowia. Regularne ćwiczenia pod okiem prywatnego trenera oraz dbanie o dietę to elementy, które nadal mogą być jej wsparciem w czasie rekonwalescencji.

