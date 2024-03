Afera wokół Stanowskiego. Bukmacher pozwala obstawić, czy zostanie naczelnym „Wyborczej”

Od pewnego czasu trwa spór Krzysztofa Stanowskiego i „Gazety Wyborczej”. Sprawa dotyczy krytycznych tekstów, które wobec założyciela Kanału Zero pojawiały się na stronach „Gazety Wyborczej” i w wydaniu papierowym.

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” uderzają w Stanowskiego

W jednym z tekstów dziennikarka Maria Korcz z Wyborcza.biz, nazwała współpracę sponsorską firmy JustJoinIT z Kanałem Zero zaskakującą. W tekście pojawiały się zarzuty o to, że Stanowski przyrównuje ekologów do nazistów czy że żartował z wyrzucania śmieci do lasu.

Drugi kontrowersyjny tekst to „Zero hamulców", obszerny artykuł Piotra Głuchowskiego i Iwony Görke na temat samego Stanowskiego i jego Kanału Zero. Oprócz przytoczenia faktów z życiorysu Stanowskiego padły w nim mocne oskarżenia o seksizm, manipulacje, bycie wspieranym przez spółki skarbu państwa w czasach rządów PiS, wulgarny język. Głuchowski stanowczo krytykuje też reklamowanie przez Stanowskiego serwisów bukmacherskich. Jednocześnie dziennikarze cytowali rozmówców, którzy zarzucali Stanowskiemu konfederackie poglądy, porównywali go do Tuckera Carlsona i krytykowali za zapraszanie kontrowersyjnych gości.

Stanowski odpowiada

Stanowski odpowiedział na zarzuty ponad godzinnym nagraniem z cyklu „Dziennikarskie Zero”. W swoim filmie zarzucił m.in., że tekst Głuchowskiego jest pełen „niechlujstw”, a w zasadzie jest tam „błąd na błędzie”, a sam tekst jest czystą manipulacją. Jako przykład podał wulgarne cytaty, które według Głuchowski opisał jako fragmenty tekstów z portalu Weszło.com, a które w rzeczywistości były cytatami z recenzowanej przez Stanowskiego książki, podanymi jako skrajny przykład, dlaczego tej książki nie należy kupować. – Pan Głuchowski jest pier***onym manipulantem i oszustem – mówi Stanowski w nagraniu, dodając, że są takie sytuacje, w których trudno nie używać wulgaryzmów.

Stanowski odpowiedział też na zarzut, że jego klub sportowy był wspierany przez spółki skarbu państwa, a jego nazwisko zostało wymienione w mailach Dworczyka. – Jeśli poda się takiego maila bez odpowiedniego kontekstu to może wyjść, że Stanowski jest chłopcem na posyłki. Ale jak się kontekst doda to wszystko robi się bez znaczenia – mówi w nagraniu.

W odpowiedzi Głuchowski opublikował tekst, w którym stanowczo odpowiada na 10 zarzutów Stanowskiego, nie zgadzając się z nimi. Jednocześnie przyznaje, że w tekście pojawiło się „kilka prawdziwych błędów”. Z kolei Maria Korcz opublikowała nagranie, w którym trwa przy swoich zarzutach. Jednocześnie sama platforma X opublikowała przy wpisie „GW” notatkę kontekstową, w której jednoznacznie wskazano na ironię wpisów Stanowskiego.

twitter

Oczywiście Stanowski odniósł się do każdego z tych materiałów, wzmagając dalszą dyskusję.

Bukmacher zarabia na aferze wokół Stanowskiego

Spór Krzysztofa Stanowskiego z „Gazetą Wyborczą” stał się na tyle głośny, że jeden z internetowych bukmacherów Betfan postanowił samemu zyskać na aferze i rozpoczął przyjmowanie zakładów wokół tego tematu.

Użytkownicy bukmacherskiego serwisu mogą postawić pieniądze w pięciu zakładach. Dotyczą tego, czy „Piotr Głuchowski do końca roku pojawi się jako gość w Kanale Zero” (najniższy kurs, za jedną postawioną złotówkę wygrać można trzy), czy „»Gazeta Wyborcza« przeprosi Stanowskiego” czy „do końca kwietnia Agora zwolni Głuchowskiego”, czy „na Kanale Zero powstanie cykliczny program ośmieszający »GW«”, czy „Krzysztof Stanowski zostanie redaktorem naczelnym »GW« do końca 2024 roku” (najwyższy kurs, za jedną postawioną złotówkę można wygrać blisko 10).

Zakłady są przyjmowane do niedzieli 24 marca.

Czytaj też:

Burzliwa dyskusja o aborcji w kanale Stanowskiego. „Płód jest pasożytem”Czytaj też:

Krzysztof Stanowski uderza w Elizę Michalik. W tle zdjęcia Zbigniewa Ziobry ze szpitala