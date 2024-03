Niespodziewana eliminacja w „Tańcu z Gwiazdami”! Nie byli zadowoleni

„Taniec z Gwiazdami” w ubiegłą niedzielę obejrzało w Polsce 2 mln widzów. Prowadzący Krzysztof Ibisz podkreślił, że był on programem rozrywkowym numer 1. w Polsce.

Decyzją widzów „Tańca z Gwiazdami” w drugim odcinku programu odpadli Adam Kszczot i Katarzyna Wu Manh. Po zsumowaniu głosów z pierwszego i drugiego odcinka 1. miejsce zajęli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, a na drugim znaleźli się Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Jurorzy najmniej punktów przydzielili z kolei w dotychczasowych odcinkach Dagmarze Kaźmierskiej i Marcinowi Hakielowi. Oto, jak głosy rozłożyły się w trzecim odcinku.

„Taniec z Gwiazdami” – skróty występów. Jakie oceny przyznało jury?

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka

W ubiegłym tygodniu ta para otrzymała 40 punktów – otrzymała same dziesiątki od członków jury. Trzeci odcinek rozpoczęła tańcem para nr 3. – Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Zatańczyli cha-chę do piosenki Abby „Honey, Honey”.

– Dziesiątki dodają skrzydeł, rozwijasz się tutaj pięknie – powiedziała Iwona Pavlović.

– Mamma Mia! Ten taniec był radosny, podobał mi się mega – ocenił Rafał Maserak. – Ale rotacja w biodrach w cha-chy jest bardzo ważna – dodał.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 7

Ewa Kasprzyk – 9

Tomasz Wygoda – 7

Iwona Pavlović – 6

W sumie para otrzymała: 29 punktów

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Walca angielskiego do „The Winner Takes It All” zatańczyli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, para numer 10.

– Technicznie super, jak zawsze. Ale najważniejszy jest dla mnie w tańcu przekaz i wy to przekazaliście – powiedział Rafał Maserak.

– Ja uwielbiam w tym programie, kiedy mogę powiedzieć o czymś, co się nieczęsto tu pojawia. A mówię oczywiście o swayu – chwaliła Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 8

Ewa Kasprzyk – 10

Tomasz Wygoda – 9

Iwona Pavlović – 8

W sumie para otrzymała: 35 punktów

Kamil Baleja i Magdalena Perlińska

Jive'a do piosenki „Lay All Your Love On Me” zatańczyli para nr 9 Kamil Baleja i Magdalena Perlińska.

– Serce było, dusza była, taniec przyjdzie w swoim czasie – powiedziała Ewa Kasprzyk.

– Tak uroczy byłeś dzisiaj, że te haczykowate nogi przykryłeś. Taniec jest ukojeniem dla duszy ale killerem dla stóp – dodała Iwona Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 6

Ewa Kasprzyk – 8

Tomasz Wygoda – 6

Iwona Pavlović – 5

W sumie para otrzymała: 25 punktów

Roxie Węgiel i Michał Kassin

Roxie Węgiel i Michał Kassin (para nr 5) zatańczyli paso doble do piosenki „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”.

– Cieszę się, że mam wszystkie moje zęby, bo by mi wszystkie wypadły tu na blat. To było top of the top – oceniła Iwona Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 10

Ewa Kasprzyk – 10

Tomasz Wygoda – 10

Iwona Pavlović – 10

W sumie para otrzymała: 40 punktów

Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska

Para nr 11 Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska zatańczyli tango do piosenki „Voulez-Vous”.

– Ja chcę, żeby w moich ust w twoją stronę motyle wypłynęły. Jest porażające, jaką masz piękną koordynację – powiedziała Pavlović.

– Aleks, ty jesteś wspaniałym człowiekiem – dodała Kasprzyk.

– Bardzo trudno jest zatańczyć wolno, ale energetycznie. Brawo – powiedział Wygoda.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 9

Ewa Kasprzyk – 10

Tomasz Wygoda – 9

Iwona Pavlović – 9

W sumie para otrzymała: 37 punktów

Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski

Do piosenki „I Have a Dream” Abby Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, czyli para nr 1, zatańczyli rumbę.

– Miałem wrażenie, że nie stworzyliście do końca wspólnego ciała – powiedział Wygoda.

– Wydawało mi się to trochę nudne – dodała Ewa Kasprzyk.

– To nie było generalnie złe, ale ja marzę o tym Beato, otwórz się na maksa, zapomnij, że my tu jesteśmy i traf na swój taniec – dodała Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 7

Ewa Kasprzyk – 7

Tomasz Wygoda – 6

Iwona Pavlović – 5

W sumie para otrzymała: 25 punktów

Filip Chajzer i Hania Żudziewicz

Do piosenki „Andante, andante” walca wiedeńskiego zatańczyli Filip Chajzer i Hania Żudziewicz (para nr 2).

– Dziecko pijane i ja, prawdę ci powie. To było ładne – oceniła Pavlović.

– W cha-chy można improwizować, w walcu już nie można. Tobie się udało to akcentowanie dzisiaj – dodał Maserak.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 8

Ewa Kasprzyk – 9

Tomasz Wygoda – 6

Iwona Pavlović – 7

W sumie para otrzymała: 30 punktów

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara

Tango do piosenki „Mamma Mia!” zatańczyła para nr 6 – Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara.

– Z doświadczenia wiem, że kobiety gwiazdy, które przychodzą do tego programu marzą o to, żeby spełnić swoje marzenia. Ja spodziewałam się, że będzie tu tragedia, a było naprawdę... – powiedział Maserak.

– Dwa razy przejęłaś inicjatywę i gdybyś tego więcej dała w całym tańcu, to byłoby znacznie lepiej – ocenił Wygoda.

– Jest mi ciężko powiedzieć przykre słowa. Ja nie wiem, co to było. Wyszłaś zdezorientowana, nie było ramy, nóg, nic. Zagrałaś to tango jak aktorka – powiedziała Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 6

Ewa Kasprzyk – 9

Tomasz Wygoda – 4

Iwona Pavlović – 3

W sumie para otrzymała: 22 punkty

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk

Cha-chę do piosenki Abby „Super Trouper” zatańczyła para nr 7 Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk.

– To nie było złe, chociaż brakowało mi wykończeń, akcentów. Jeśli chodzi o tę lekkość, łatwość, znakomicie – powiedziała Pavlović.

– Początek był trochę pozbawiony energii. Później się rozwinęliście – dodał Wygoda.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 8

Ewa Kasprzyk – 10

Tomasz Wygoda – 8

Iwona Pavlović – 7

W sumie para otrzymała: 33 punkty

Maciej Musiał i Daria Syta

Para nr 12 – Maciej Musiał i Daria Syta – zatańczyli jive do piosenki „Waterloo!”.

– Jive to są takie głupotki. To jest taki taniec – zabawa. Najbardziej podobała mi się praca stóp, bardzo dobrze ułożona choreografia – powiedziała Pavlović.

– Ta luźna guma wyszła – dodał Maserak.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak – 8

Ewa Kasprzyk – 10

Tomasz Wygoda – 9

Iwona Pavlović – 7

W sumie para otrzymała: 34 punkty

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel

Para nr 8 – Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, zatańczą tango do piosenki „Money, Money, Money”.

– Ani to groteska, ani to żart. Tango takie sobie, bo ty roześmiana – powiedziała Pavlović.

– Ja się w ogóle nie zgadzam z Iwoną – dodał Maserak.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 7

Tomasz Wygoda: 4

Iwona Pavlović: 4

W sumie para otrzymała: 21 punktów

„Taniec z Gwiazdami”. Kogo najlepiej, a kogo najgorzej ocenili jurorzy w 3. odcinku?

Na samym szczycie tabeli po 3. odcinku znaleźli się Roxie Węgiel i Michał Kassin z maksymalną ilością punktów. Na koniec tabeli trafili Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska.

Kto odpadł w trzecim odcinku „Tańca z Gwiazdami”?

Ze względu na słabe wyniki od jury, wszyscy spodziewali się, że z programem pożegna się Kaźmierska i Hakiel, jednak decyzją widzów „Tańca z Gwiazdami” w trzecim odcinku odpadli Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara.

– To była wspaniała przygoda. Dziękuję za każdy uśmiech, za każde dobre słowo. Dużo przeżyć, dużo emocji, ale to jest wspaniała przygoda – powiedziała Ostrowska-Królikowska.

– To mój debiut tutaj. Dziękuję produkcji, telewizji Polskiej, sędziom i wspaniałym osobom, które poznaliśmy tutaj z Małgosią. Tylko my wiemy, ile roboty nas to kosztuje. Nie zawsze wychodzi, ale taki jest ten program. Dziękuję wam bardzo serdecznie – dodał Kamil Gwara.

Czytaj też:

Dagmara Kaźmierska na zdjęciach sprzed lat. „Bez sztucznych rzęs i kilograma szpachli”Czytaj też:

Narzeczony Roxie Węgiel ma dość hejtu. Kevin Mglej wydał oświadczenie