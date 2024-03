QUIZ. Wygrałbyś milion, jak Mateusz Żaboklicki? Odpowiedz na te same pytania!

33-letni poeta, tłumacz, dramatopisarz i fotograf, w dwóch ostatnich odcinkach „Milionerów” zasiadł naprzeciwko Huberta Urbańskiego i udzielił 12 poprawnych odpowiedzi na pytania, stając się finalnie kolejną osobą w historii programu, która wygrała milion. Jeżeli nie śledziłeś jego zmagań, możesz teraz sam zabawić się w uczestnika „Milionerów” i sprawdzić, ile wygrałbyś na jego miejscu!

QUIZ. Wygrałbyś milion, jak Mateusz Żaboklicki? Te pytania usłyszał!

Nowi „Milionerzy” i nowe koło!

Teleturniej „Milionerzy” gości na antenie polskiej telewizji od 1999 roku i od początku prowadzącym jest Hubert Urbański. Zasady gry są dość proste. Zawodnik kwalifikuje się do właściwego etapu teleturnieju poprzez rundę eliminacyjną „kto pierwszy, ten lepszy”. Aby Hubert Urbański wypisał czek opiewający na kwotę miliona złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. W trakcie mógł skorzystać z kół ratunkowych. Do tej pory miał do wyboru trzy opcje: pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

W wiosennym sezonie „Milionerów” pojawiła się nowość: zamiana pytania. Można z niej skorzystać po osiągnięciu pułapu 40 tysięcy złotych. Uczestnicy mieli już taką możliwość w czasie pandemii, kiedy odcinki były nagrywane bez udziału publiczności. Zamiana pytania zastąpiła wtedy pytanie do publiczności. Teraz jest czwartym kołem.

Mateusz Żaboklicki nowym milionerem. Kto wygrał wcześniej?

Już przed startem nowego sezonu programu „Milionerzy” produkcja ujawniła w sieci, że poznamy w nim nowego milionera. Wcześniej udało się to pięciu osobom: Krzysztofowi Wójcikowi w 2010 roku, Marii Romanek w 2018 roku, Katarzynie Kant-Wysockiej w 2019 roku, Jackowi Iwaszko w 2021 roku i Tomaszowi Orzechowskiemu w 2022 roku. Mateusz Żaboklicki wygrał w odcinku wyemitowanym 12 marca – sami zobaczcie, jak mu szło!

