Mateusz Żaboklicki wygrał milion w „Milionerach”!

Już przed startem nowego sezonu programu „Milionerzy” produkcja ujawniła w sieci, że poznamy w nim nowego milionera. Wcześniej udało się to pięciu osobom: Krzysztofowi Wójcikowi w 2010 roku, Marii Romanek w 2018 roku, Katarzynie Kant-Wysockiej w 2019 roku, Jackowi Iwaszko w 2021 roku i Tomaszowi Orzechowskiemu w 2022 roku.

We wtorek 12 marca dowiedzieliśmy się, że zapowiadanym przez twórców popularnego formatu „nowym milionerem” został Mateusz Żaboklicki.

Jego droga do „Miliona” wydawać się mogła widzom dość prosta. Mateusz Żaboklicki szedł „po swoje”, jak burza. W odcinku wyemitowanym w poniedziałek 11 marca najpierw rozgromił swoich przeciwników w segmencie „Kto pierwszy, ten lepszy”, a potem udało mu się dojść bez wykorzystania koła aż do pytania za 20 tys. złotych. Skorzystał na tym etapie z „pół na pół”. Potem, przy zagadnieniu, które gwarantowało mu wygraną pół miliona złotych, skorzystał z „pytania do publiczności”. Oznacza to, że w pytaniu za milion złotych mógł skorzystać jeszcze z dwóch kół ratunkowych – zamiany pytania lub telefonu do przyjaciela.

Mateusz Żaboklicki w „Milionerach”. Jakie było pytanie za milion złotych?

Pytanie za milion złotych dla Mateusza Żaboklickiego brzmiało:

Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy:

A) gadów

B) płazów

C) ptaków

D) owadów

Uczestnik od razu stwierdził, że zna odpowiedź na to pytanie. Wymienił, że cztery kończyny mają wszystkie z wymienionych, oprócz owady. Postanowił jednak skorzystać koła ratunkowego „pytanie do przyjaciela”. Hubert Urbański zadzwonił do przyjaciela uczestnika – kompozytora Ignacego. Ten podpowiedział, że wybrałby opcję „ptaki”. Ostatecznie Żaboklicki zaznaczył jednak opcję „owady” i wygrał milion złotych!

Mateusz Żaboklicki z „Milionerów”. Kim jest? Czym się zajmuje?

Mateusz Żaboklicki ma 33 lata, jest poetą, tłumaczem z języków klasycznych, dramatopisarzem i fotografem.

Za debiutancki tom poetycki Nucić (Dom Literatury/Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2021) zdobył Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za debiut roku 2021 oraz II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2021. Laureat Nagrody Specjalnej oraz Nagrody Publiczności na XXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina 2019 za projekt tomu Nucić.

Pracuje jako fotograf na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, jest żonaty i ma dwóch synów.

