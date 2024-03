Orły 2024 – zwycięzcy. Na gali żarty z wyborów kopertowych i „leśnych ruchadeł”

W poniedziałek 4 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbywa się gala rozdania Orłów, statuetek, nazywanych też „polskimi Oscarami”. Na początku gali pojawił się na scenie prezydent Polskiej Akademii Filmowej wspomniał wszystkich polskich filmowców i artystów, którzy zmarli w minionym roku. Po tym na scenie pojawili się Karolina Korwin-Piotrowska i Błażej Hrapkowicz.

– Proszę uważać na portalu X. Grząski grunt dla wszystkich prezydentów – zaczął prowadzący, krytyk filmowy Błażej Hrapkowicz.

– Ale dobry dla leśnych ruchadeł – odpowiedziała Karolina Korwin-Piotrowska. – Bardzo bym chciała, żeby już niedługo zalały was zasłużone tantiemy z internetu. Najpierw ancymony z Sejmu muszą tę ustawę stworzyć, a potem ancymon z Wiejskiej musi ją podpisać – dodała dziennikarka, zwracając się do polityków obecnych na sali.

Potem Korwin-Piotrowska zapowiedziała na scenę przedstawicieli PWC. – To oni osobiście policzyli te wszystkie głosy, a wybory akademii zamknęli w zalakowanych kopertach. Oczywiście nie mylcie tego z wyborami kopertowymi za 70 mln – powiedziała Korwin-Piotrowska, witając Katarzynę Podgórną i Piotra Wyszogrodzkiego.

Orły 2024 – zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (lista jest aktualizowana)

Odkrycie roku

Nagrodę otrzymał Grzegorz Dębowski za najlepszą reżyserię za film „Tyle, co nic”.



– Bardzo dziękuję aktorom z naszego filmu. Każdemu bym przyznał taką nagrodę. Zapraszamy od piątku do kin! – powiedział odbierając nagrodę Grzegorz Dębowski.



Najlepsza drugoplanowa rola kobieca

Agnieszka Grochowska za rolę w filmie „Kos”.



– Nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję, że mogę robić w Polsce filmy i mogę je robić z wami, bo jesteście absolutnie wyjątkowi i stoicie za prawdą. Ważne jest to, żeby sobie dawać radę. Ale tego się nie robi samemu, to się robi z drugim człowiekiem i trudno pozostać odważnym, dobrym człowiekiem, który zostaje bez miłości, wsparcia, poczucia humoru drugiego człowieka – powiedziała aktorka.



Najlepsza drugoplanowa rola męska

Tomasz Schuchardt za rolę w filmie „Doppelgänger. Sobowtór”.



Nagrodę w imieniu Tomasza Schuchardta otrzymał Jan Holoubek. – Ja mogę tylko w imieniu Tomka bardzo podziękować Akademii i jako reżyser tego filmu chciałbym Tomkowi podziękować, bardzo go kochamy – powiedział.



Najlepszy dźwięk

– W kraju pojawiło się sporo technologii umożliwiających nagrywanie dźwięku – Pegazus, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że istnieje Hermes. Ewidentnie obracamy się w kręgu kultury greckiej. Ja jestem za parytetem, to może jakaś Atena, Afrodyta – powiedziała Korwin-Piotrowska ogłaszając kategorię „najlepszy dźwięk”. – Mamy listę podsłuchiwanych osób w branży filmowej, będziemy na nią zerkać za kulisami – wtórował jej Błażej Hrapkowicz.



Nagrodę otrzymali Radosław Ochnio, Adam Szlenda, Filip Krzemień za muzykę do filmu „Kos”.





Najlepsza charakteryzacja



Aneta Brzozowska za najlepszą charakteryzację w filmie „Kos”.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że pasja do filmu mnie doprowadziła do tego miejsca – powiedziała artystka.



Najlepsze kostiumy

Dorota Dorota Roqueplo za kostiumy do filmu „Kos”. W jej imieniu odebrała nagrodę Anna Anosowicz, scenografka filmu. Przeczytała list od laureatki.



– Dziękuję za wasz wybór, gratuluję wszystkim nominowanym, bo kto, jak nie my wie, że coraz trudniej wykonywać naszą pasję – przeczytała. – Dzielę się tymi skrzydłami z całym moim kochanym zespołem – dodała.



Najlepszy film dokumentalny



„Pianoforte” w reżyserii Jakuba Piątka.

– Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie nasi bohaterowie, którzy nas dopuścili tak blisko siebie – powiedział Jakub Piątek.



Nagroda publiczności



„Chłopi” w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana.



Najlepszy film europejski



„W trójkącie”. Nagrodę odebrał Jakub Gutek z Gutek Film.



Najlepsza scenografia



Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński za film „Filip”.



Najlepszy montaż



Nikodem Chabior za film „Filip”.

Nagrodę w imieniu Michała Chabiora odebrał Michał Kwieciński, scenarzysta i reżyser filmu.



Najlepszy filmowy serial fabularny



„1670”, reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, scen. Jakub Rużyłło, prod. Akson Studio dla Netflix.



Najlepsza muzyka



Łukasz L.U.C. Rostkowski — „Chłopi”



Najlepsze zdjęcia



Michał Sobociński za zdjęcia do filmu „Filip”.

– Chciałem podziękować Michałowi Kwiecińskiemu, który pozwolił nam na to szaleństwo. Film to jest rodzina i ja bym nie był tutaj, gdzie jestem, gdyby nie ta moja filmowa rodzina. Dla mnie najważniejsza jest ta rodzina, która za mną jeździ, bo ze mną ona jeździ po całym świecie i bez niej nie byłbym w stanie zrobić żadnego filmu. Dziękuję wam za to okrutne poświęcenie i że dzięki temu mogę tworzyć te piękne obrazy – powiedział Michał Sobociński.



Najlepsza główna rola męskaGaleria:

Gwiazdy na gali rozdania Orłów 2024

Dariusz Jabłoński ponownie wybrany na prezydenta Polskiej Akademii Filmowej

Podczas Gali Orłów 2024 po raz kolejny na prezydenta Polskiej Akademii Filmowej wybrano Dariusza Jabłońskiego. Wyszedł na scenę z banerem „Nie ma wolności bez twórczości”.

– Ten powtarzany wybór mnie niepokoi, czy nie za mało wetuje, za mało podpisuje, nie zjeżdżam na nartach. Generalnie nie ta prezydentura. To jest znak, który przygotował dla nas Andrzej Pągowski. Wierzę, że to będą świetne dwa lata dla polskiego filmu i tu nie chodzi tylko o tantiemy. Zwracamy się do tego sejmu, rządu, przeprowadźmy reformę tak, żeby to był strategiczny sektor polski. Mieliśmy przykłady, że jak nas wspieracie, to przynosimy sukcesy. Prosimy, by tak zorganizować otoczenie polskiego filmu, by nigdy więcej żaden twórca i film nie był poddany represjom i nie bał się o swoją przyszłość. Wiem, o czym mówię, bo jestem jednym z producentów filmu „Pokłosie” – powiedział Jabłoński na scenie. – Ale oczywiście tantiem nie odpuścimy – dodał.

Orły – Polskie Nagrody Filmowe

Orzeł to doroczna nagroda filmowa przyznawana przez Polską Akademię Filmową, którą tworzą członkowie dotychczasowego elektoratu nagród. Na jej czele stoi obecnie Dariusz Jabłoński. Po raz pierwszy wyróżnienia zostały przyznane w czerwcu 1999 roku.

Początkowo Orły wręczane były w 12 kategoriach, później liczba wyróżnień sukcesywnie wzrastała. W tym roku jest ich 18, w tym najważniejsze, nazywane „Wielką Piątką”, czyli film, reżyseria, scenariusz oraz główne role: kobieca i męska.

Rekordzistą pod względem zdobytych Orłów jest film „Boże Ciało”, który w 2019 roku otrzymał aż 11 statuetek. Rok wcześniej „Cicha noc” także rozbiła bank i otrzymała 10 statuetek. W 2017 roku prym wiódł film „Wołyń”. Do twórców powędrowało 9 Orłów.

Najczęściej nagradzanym reżyserem w całej historii plebiscytu jest Wojciech Smarzowski, który był nominowany cztery razy i dostał cztery nagrody. Zaraz za nim jest Krzysztof Krauze, który na swoim koncie ma trzy nominacje i dwie nagrody. Natomiast aktorką, która ma najwięcej statuetek jest Kinga Preis. Artystka została doceniona przez Polską Akademię Filmową aż pięć razy. Także pięć statuetek ma Janusz Gajos.

Czytaj też:

Gala rozdania Orłów 2024. Tak wyglądają największe gwiazdy polskiego kina